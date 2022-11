Kontrakty zapowiadają kontynuację zwyżki na Wall Street

Fot. rabbimichoel/Pixabay

Na około dwie godziny przed otwarciem handlu na Wall Street futures na wskaźnik Dow Jones IA rosły o 0,52 proc. Na indeks S&P500 zyskiwały 0,51 proc. Z kolei kontrakty na technologiczny wskaźnik Nasdaq 100 drożały o 0,46 proc.

Inwestorzy żyją nadzieją, że Fed jednak będzie w stanie uelastycznić swoją politykę monetarną, ograniczając nieco tempo i skalę podwyżek stóp procentowych. Ubiegłotygodniowe dane z rynku pracy potwierdziły jego siłę, ale pojawiły się pierwsze oznaki lekkiego schłodzenia. Rynek uważa, że Fed będzie wykorzystywał każdy uzasadniony pretekst by uniknąć bardzo prawdopodobnej recesji po nadmiernym zacieśnieniu.

O tym w jakim kierunku podąży ostatecznie Fed i czego może spodziewać się rynek przesądzić mogą zaplanowane na czwartek dane o inflacji cen konsumenckich. Prognozuje się, że w październiku CPI wzrosła o 0,6 proc. w ujęciu miesięcznym i 8,0 proc. w porównaniu do października rok 2021 r. Co istotne nieznacznie powinna wyhamować inflacja bazowa nie uwzgledniająca mocno wrażliwych cen energii i żywności do odpowiednio 0,5 i 6,5 proc.

Uwagę handlujących akcjami przykuwają też jutrzejsze śródokresowe wybory w Stanach Zjednoczonych, które zdecydują, która partia będzie „kontrolować” Kongres. Jeśli uda się to Republikanom, administracji prezydenta Joe Bidena będzie trudniej forsować swoje plany.

Wahaniom poddają się notowania ropy. Inwestorzy obawiają się, że chińska polityka „zero Covid” opóźni ożywienie gospodarcze i zmniejszy popyt na surowiec.

W przedsesyjnym handlu drożeją udziały Meta Platforms, spółki matki Facebooka. To zasługa informacji, że ruszają duże zwolnienia, które dotyczyć mają tysięcy pracowników.

W przeciwnym kierunku podążają akcje Apple. Notowania najbardziej wartościowego na świecie koncernu technologicznego zniżkują po spekulacjach, że ograniczona zostanie produkcja najnowszego modelu iPhone 14, na co wpływ ma mieć niższy niż się spodziewano popyt na podstawowe wersje oraz wprowadzenie blokad covidowych na obszarze z chińskiego regionu Zhengzhou, gdzie swoje zakłady ma Foxconn, główny kontraktor Apple.