Kontynuacja zniżek notowań złota

Wczoraj w centrum uwagi na rynku złota była publikacja minutes z posiedzenia FOMC, działającego w ramach Fed. Dokument ten pokazał, że Rezerwa Federalna jest skłonna przyjąć mniej jastrzębie podejście do polityki monetarnej w obliczu hamujących odczytów inflacji w USA. Ta sugestia sprzyjała stronie popytowej na rynku złota, a tuż po publikacji minutes FOMC notowania kruszcu podskoczyły w górę.

Zwyżka nie trwała jednak długo. Notowania złota nadal pozostają pod presją podaży, co wynika przede wszystkim z utrzymującej się siły amerykańskiego dolara, wynikającej z rosnącej na nowo awersji inwestorów do ryzyka. O ile samo złoto także jest traktowane przez inwestorów jako tzw. bezpieczna przystań, to w dużo większym stopniu widać to na rynku kruszcu w formie fizycznej (monety, sztabki) niż pod kątem instrumentów finansowych opartych o notowania złota.

Ponadto, ze słów przedstawicieli Fed wynika, że mimo hamującej inflacji, mają oni zamiar podtrzymać proces zacieśniania polityki monetarnej – z tym, że może on po prostu przebiegać w wolniejszym tempie. Działania Fed pozostaną kluczowym czynnikiem wpływającym na notowania złota, bowiem im wyższe stopy procentowe, tym

wyższy jest koszt alternatywny inwestowania w złoto, które przecież odsetek nie wypłaca. Dopiero konkretne informacje o przewidywalnej dacie zakończenia cyklu podwyżek byłyby dla złota silniejszym sygnałem do wzrostu notowań.