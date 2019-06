Kopcińska: niebawem premier poinformuje o nowych ministrach

O nowych ministrach premier Mateusz Morawiecki poinformuje niebawem - zapowiedziała w poniedziałek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Przedstawienie tej ekipy leży w gestii premiera, ja zapewniam, że mamy godną reprezentację, godnych następców - dodała.

Kopcińska pytana w TVP Info, kto zastąpi ją na stanowisku rzecznika rządu podkreśliła, że tego "dowiemy się wkrótce". "Decyzję ogłosi premier Mateusz Morawiecki, zmianę na stanowisku rzecznika - ale nie tylko" - dodała. Zaznaczyła, że wybory do europarlamentu wymuszają zmiany. "Zapewniam wszystkich, mamy godną reprezentację, godnych następców, u nas nie ma zapasowych zawodników, wszyscy są w pierwszej lidze" - mówiła.



"Niebawem premier Mateusz Morawiecki poinformuje o nowych ministrach" - powiedziała Kopcińska. "Jestem jeszcze rzecznikiem rządu, ale to w gestii premiera jest przedstawienie tej ekipy, która najbliżej z panem premierem będzie pracowała" - dodała.



Kopcińska podkreśliła, że nikt z nowych eurodeputowanych nie wyjeżdża z Polski na stałe. "My zostajemy tu, w naszym kraju i będziemy pracowali razem z naszymi kolegami, również do tych wyborów jesiennych i później, żeby budować silną Polską" - mówiła. "Po to tam (do europarlamentu) idziemy, jesteśmy gwarantem tego, że się nie rozpierzchniemy po różnych frakcjach, że będziemy te zobowiązania, które złożyliśmy, realizować" - podkreśliła.



Oprócz Kopcińskiej mandaty europosła w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyli: wicepremier Beata Szydło, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, minister w KPRM Beata Kempa, wiceminister inwestycji i rozwoju Andżelika Możdżanowska oraz wiceszef MS Patryk Jaki.



O rekonstrukcję rządu pytany był w poniedziałek w radiowej Jedynce marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jego zdaniem wszystko wskazuje na to, że do zmian w rządzie we wtorek. Jak dodał, rekonstrukcja rządu będzie nieco szersza, niż tylko zmiany tych ministrów, którzy zdobyli mandat europosłów.