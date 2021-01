W pierwszych 20 dniach stycznia południowokoreański eksport znacząco przyspieszył, donosi Reuters.

Po 20 dniach stycznia południowokoreański eksport rósł o 10,6 proc. w ujęciu rocznym do 28,24 mld USD, wynika z danych urzędów celnych. W tym samym okresie grudnia 2020 roku wzrost wynosił tylko 1,2 proc.

Początek stycznia pokazał znaczący wzrost eksportu telefonów komórkowych (60,5 proc.), aut (15,7 proc.) i półprzewodników (11,6 proc.).

Eksport do Chin wzrósł o 18,6 proc., do USD także o 18,6 proc., a do Unii Europejskiej o 16 proc.

Korea Południowa zwiększyła w omawianym okresie import o 1,5 proc. do 28,60 mld USD, notując w tym czasie 370 mln USD deficytu handlowego. Przez pierwsze 20 dni grudnia import spadał o 7,6 proc., przypomina Reuters.