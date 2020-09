Korekta na ropie po najwyższej tygodniowej zwyżce od czerwca

Przez brak jednomyślności w OPEC+ ropa tanieje

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw spadają z 3-miesięcznego maksimum. Wśród krajów OPEC+ nie ma jednomyślności co do dalszych cięć dostaw ropy, do tego dane z USA poddają w wątpliwość siłę ożywienia popytu na paliwa - informują maklerzy.