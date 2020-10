Korekta notowań metali szlachetnych

Środowa sesja przyniosła dużo emocji na rynkach metali szlachetnych. Zdecydowanie przeważała strona podażowa, wszystkie cztery główne metale szlachetne zakończyły dzień na minusie.

Ceny kontraktów na złoto spadły o 1,7%, kończąc sesję poniżej poziomu 1880 USD za uncję. Notowania kontraktów na srebro zostały przecenione o prawie 5% i zniżkowały do okolic 23,30 USD za uncję. Cena kontraktów na platynę zniżkowała o 1,3% do 875 USD za uncję, z kolei notowania kontraktów na pallad spadły o 4,4% do poziomu 2250 USD za uncję.



Przewaga sprzedających na rynkach metali szlachetnych podczas tej sesji wynikała z umocnienia się amerykańskiego dolara. Indeks amerykańskiej waluty wystrzelił w górę na skutek impulsu, jakim okazały się informacje o powrocie lockdownu we Francji i w Niemczech. Nowa fala restrykcji dobitnie pokazuje, że problemy gospodarcze związane z pandemią najprawdopodobniej będą się przeciągać, ponieważ kolejny lockdown to duży cios dla każdej objętej nim gospodarki. Liczba zakażeń koronawirusem w Europie niepokojąco rośnie, więc zaostrzenie restrykcji może nas czekać także w innych krajach.



Powyższe informacje wywołały wśród wielu inwestorów powrót do nastawienia risk-off. I to właśnie ta rosnąca awersja do ryzyka spowodowała ucieczkę w kierunku dolara. Z kolei negatywna korelacja notowań USD z cenami metali szlachetnych sprawiła, że kruszce zanotowały przecenę.



Zejście notowań złota poniżej 1900 USD za uncję wywołało wiele pytań o to, na ile nisko może sięgnąć zniżka cen tego kruszcu. Na razie jednak notowania złota, podobnie jak notowania pozostałych metali szlachetnych, są mocno rozchwiane, a najbliższe dni mogą przynosić nerwowe ruchy w każdą ze stron. Wynika to z sytuacji gospodarczej i politycznej na świecie. W centrum uwagi są wybory prezydenckie w USA, co do wyniku których istnieje wiele wątpliwości. Dodatkowo, niepewność na globalnych rynkach finansowych jest wzmagana przez szybko zmieniające się informacje dotyczące pandemii.



Spadki na metalach szlachetnych należy traktować jako korektę w trendzie wzrostowym. Według prognoz, czeka nas hossa na złocie oraz srebrze w kolejnych latach, a obecne poziomy cenowe na pewno są dalekie od szczytu hossy. W ciągu ostatnich miesięcy nie nastąpiły żadne kluczowe zmiany wpływające na optymistyczne podejście do tej inwestycji. Wartość nabywcza walut, w tym dolara, będzie osłabiać się w przyszłości i do tego nikt nie ma wątpliwości. Trend ten trwa już od dziesiątek lat i wydarzenia z tego roku tylko go przyspieszyły. Ponadto, pogarszająca się pandemia wymusza dalsze wsparcia banków centralnych oraz rządów, co powinno wpłynąć na osłabienie się dolara i tym samym wywołać wzrosty na metalach szlachetnych.