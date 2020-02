Koronawirus obniża sprzedaż aut w Chinach

Według - cytowanego przez agencję - raportu chińskiego stowarzyszenia samochodów pasażerskich (PCA) dostawy w lutym mogą spaść nawet o ok. 70 proc., co spowoduje, że w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. sprzedaż obniży się o blisko 40 proc. - zastrzeżono jednak, że liczby te nie uwzględniają minivanów.

„W pierwszym tygodniu lutego prawie nie było klientów w salonach samochodowych, bo większość ludzi pozostała w domu” - napisał w raporcie sekretarz generalny PCA Cui Dongshu. Jak zaznaczył, dealerzy stopniowo wznawiali działalność w drugim tygodniu lutego, kiedy dzienna sprzedaż aut osobowych wyniosła 4 tys. 98 sztuk, co oznacza spadek o 89 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Według agencji chińskie ministerstwo handlu zapowiedziało w czwartek, że będzie współpracować z innymi resortami ws. podejmowania dalszych działań w celu ustabilizowania sprzedaży samochodów i ograniczenia negatywnych skutków epidemii. Jednocześnie chińscy decydenci prowadzą rozmowy o przedłużeniu okresu dopłat do zakupu pojazdów elektrycznych, aby ożywić sprzedaż - wskazała agencja, powołując się na dobrze poinformowane źródła.

Rośnie liczba ofiar

Tymczasem na świecie coraz bardziej rośnie ryzyko rozprzestrzeniania się koronowirusa poza Chinami. W piątek pojawiły się nowe doniesienia an ten temat.

Rząd Izraela potwierdził w piątek pierwszy w tym kraju przypadek zakażenia u pasażera, który został objęty kwarantanną na japońskim statku wycieczkowym Diamond Princess, zanim został w tym tygodniu odesłany z powrotem do Izraela. Jak dodano, dziesięciu innych pasażerów wracających do Izraela nie zostało zainfekowanych wirusem.

Do trzech wzrosła liczba osób, które zaraziły się koronawirusem na terytorium Włoch- podały w piątek media powołując się na służby medyczne w Lombardii. Władze dwóch miejscowości, gdzie mieszkali chorzy, apelują do wszystkich, by nie wychodzili z domu.

Na Ukrainie minister ochrony zdrowia Ukrainy Zoriana Skałecka zapowiedziała, że spędzi 14 dni w ośrodku, do którego w czwartek trafili Ukraińcy i obcokrajowcy ewakuowani z chińskiego Wuhanu. Wyjaśniła, że chce w ten sposób uspokoić nastroje wśród ludności związane z ewakuacją. W czwartek ewakuowanych przywieziono z lotniska w Charkowie do ośrodka medycznego w miejscowości Nowi Sanżary w obwodzie połtawskim na środkowej Ukrainie. Lokalni mieszkańcy sprzeciwiają się pobytowi ewakuowanych. W czwartek zorganizowali protest, podczas którego palono opony i próbowano zablokować dojazd do ośrodka.

W Iranie zakażenie koronawirusem wykryto u kolejnych 13 osób, dwie z nich zmarły - poinformował w piątek na Twitterze rzecznik irańskiego ministerstwa zdrowia Kijanusz Dżahanpur.

"Większość przypadków to mieszkańcy miasta Kum albo osoby, które w ostatnich dniach i tygodniach wracały z tego miasta" - napisał Dżahanpur, odnosząc się do nowych przypadków zakażeń.

W sumie w Iranie odnotowano dotąd 18 przypadków zakażeń, a cztery chore osoby zmarły. Dwie pierwsze ofiary śmiertelne epidemii w Iranie zmarły w środę w Kumie, 120 km na południe od Teheranu.

Epidemia koronawirusa COVID-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie.

Według najnowszych danych w całych Chinach kontynentalnych potwierdzono ponad 75 tys. przypadków zakażeń; spośród tych osób 2236 zmarło, a ponad 16 tys. wypisano już ze szpitali. Jak dotąd odnotowano poza Chinami kontynentalnymi 13 zgonów z powodu koronawirusa: cztery w Iranie, trzy w Japonii, dwa w Hongkongu i po jednym w Korei Południowej, na Tajwanie, na Filipinach i we Francji. Są także ofiary wśród pasażerów japońskiego statku wycieczkowego Diamond Princess, który został objęty kwarantanną, zanim pasażerowie zeszli z pokładu.