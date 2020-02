Korzyści są tam, gdzie dobrze przygotowane kontrakty

Inwestycje spółek Grupy PKP przyczyniają się do rozwoju polskich firm, jednak ich wielka skala i rozłożenie w czasie bywa źródłem problemów, którym warto zapobiegać zawczasu. To ogólny wniosek z debaty „Współpraca z polskimi producentami, wykonawcami w zakresie budowania lepszej kolei”.

O współpracy kolei z polskimi dostawcami wyposażenia i firmami budowlanymi dyskutowali: Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu PKP S.A., Piotr Majerczak, Członek Zarządu PKP PLK S.A., Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity S.A., Witold Bawor, Członek Zarządu PKP Cargo S.A., Jacek Konop Członek Zarządu PESA Bydgoszcz, Jan Styliński, Prezes z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Ze zmodernizowanych linii kolejowych, taboru, dworców kolejowych skorzystają zarówno przedsiębiorcy wykonujący pracę dla kolei, jak i pasażerowie. Opierając się na doświadczeniach z relacji z wykonawcami, zarządy spółek kolejowych wyciągają wnioski i uczą się na błędach. Uczestnicy dyskusji poświęconej relacjom z kooperantami zidentyfikowali wyzwania, wskazali najczęstsze problemy oraz oczekiwania na przyszłość. Zastanawiali się nad tym, jakie jeszcze działania należy podjąć, by usprawnić procedury oraz warunki współpracy z wykonawcami.

Specyfika inwestycji

— W Programie Inwestycji Dworcowych zawiera się m.in. autorski projekt spółki PKP S.A. — Innowacyjne Dworce Systemowe. Jest proekologiczny i nowatorski, zakłada wyposażenie dworców w fotowoltaikę, pompy ciepła, odzysk wody deszczowej. 200 dworców zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych w tej perspektywie finansowej. 150 lokalizacji jest w przygotowaniu — tak w skrócie opisała inwestycje PKP S.A. Małgorzata Zielińska, Członek Zarządu tej spółki.

Każda z tych inwestycji rządzi się własnymi prawami, ma specyficzne uwarunkowania, tym bardziej że dworce są zlokalizowane na ogół w centrach miast.

Jeśli chodzi o wyzwania na polu współpracy w obszarze inwestycji dworcowych, Małgorzata Zielińska wymieniła m.in. tworzenie węzłów komunikacyjnych, w których działania kolei spotykają się z interesem i kompetencją miast, samorządów i innych podmiotów prowadzących tam działalność. Jako ilustrację takiej współpracy wskazała rozwiązania tzw. ostatniej mili, np. systemy wypożyczania aut elektrycznych na minuty lub rowerów oraz parkingi ulokowane w pobliżu dworców. Mówiła także o konieczności skomunikowania miast z dworcami transportem publicznym, a jako przykład wskazała Dworzec Zachodni w Warszawie, gdzie od dawna dojeżdżają autobusy, a wkrótce będą także tramwaje i metro.

Zadania twarde i miękkie

W przypadku PKP Intercity współpraca z kooperantami to przede wszystkim działania zmierzające do modernizacji lub zakupu taboru.

— Stawiamy na EZT-y (elektryczne zespoły trakcyjne), na nowe wagony, lokomotywy manewrowe, lokomotywy wielosystemowe przeznaczone zarówno do ruchu krajowego, jak i międzynarodowego — streścił politykę inwestycyjną spółki Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Podkreślił, że nie chodzi wyłącznie o modernizację techniczną, ale też o wprowadzanie tzw. miękkich rozwiązań, jak graficzna rezerwacja miejsc, WiFi w wagonach, wzmocnienie sygnału telefonii komórkowej, miejsca dla rodzin z dziećmi, dla osób z niepełnosprawnością, udogodnienia dla osób niedowidzących czy wreszcie przewijaki dla niemowląt.

PKP CARGO natomiast jest w trakcie największego programu inwestycyjnego w historii spółki. — Jednym z głównych założeń naszej strategii taborowej jest budowa bazy do przewozów intermodalnych. A to wiąże się głównie z uzupełnieniem naszego potencjału przewozowego, a także zastąpieniem nieefektywnego taboru sprzed kilkudziesięciu lat, który nie przystaje do potrzeb dzisiejszego klienta — tłumaczył Witold Bawor, Członek Zarządu PKP CARGO S.A.

Spółka kupuje 1,2 tys. platform kontenerowych przy wsparciu unijnym. To pomoże dostosować jej park do zmieniających się potrzeb. Fundusze unijne wspierają także zakup lokomotyw multisystemowych, które pozwolą jej realizować również międzynarodowe zadania, szczególnie transport intermodalny.

Piotr Majerczak, Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślił, że Krajowy Program Kolejowy minął już półmetek. Do 2023 r. spółka zmodernizuje 9 tys. km torów.

— Pieniądze wydawane są przede wszystkim na infrastrukturę kolejową, co wpłynie na poprawienie efektywności przejazdów i komfortu obsługi podróżnych, skrócenie czasu podróży, nie zapominając o bezpieczeństwie — komentował Piotr Majerczak.

Z dyskusji podczas panelu wynika, że aby zmodernizować 9 tys. km linii kolejowych potrzebny jest olbrzymi potencjał budowlany. Członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, uważa, że i tak sytuacja w tym zakresie teraz jest o wiele lepsza niż kilka lat temu.

— Poprawia się też jakość relacji między inwestorem a wykonawcą. Współpraca z wykonawcami układa się nieźle, jest zachowana płynność w płatnościach, firmy budowlane są coraz bardziej elastyczne i chętne do dopasowania swoich projektów do naszych wymogów — dodał Majerczak.

Biznes o współpracy z PKP

Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, ocenił współpracę budowlańców ze spółkami kolejowymi jako dobrą, choć nie idealną.

— Zarządy firm, które realizują inwestycje kolejowe, coraz częściej oceniają tę współpracę jako dość płynną, bez zasadniczych zacięć i problemów. Myślę, że część lekcji odrobiliśmy i sytuacja w kwestii współpracy i płynności realizacji kontraktów czy skali roszczeń, które te kontrakty generują, jest lepsza niż dawniej. Obie strony musiały przez te lata się dotrzeć, co nie znaczy, że jest idealnie — mówił prezes Jan Styliński.

Podkreślił, że poprawiła się kultura współpracy.

Jacek Konop, Członek Zarządu PESA Bydgoszcz, przyznał, że dla jego firmy był to bardzo ważny okres organicznego rozwoju, który bez udziału partnerów biznesowych by się nie udał. A perspektywa jest bardzo obiecująca.

— Czas wyciągnąć wnioski z doświadczeń poprzednich perspektyw, z których każda generuje z jednej strony oczekiwania, z drugiej wiele zagrożeń. Te wnioski mocno przepracowujemy w naszej firmie — poinformował Jacek Konop.

Zauważył, że to, co wygląda obiecująco w perspektywie, może też być poważnym wyzwaniem i sposobnością, żeby kolejny raz podnieść kompetencje w całym obszarze systemu kolejowego. Przyznał, że warto byłoby rozszerzyć dialog przedkontraktowy, aby wszyscy współpracujący mogli się dobrze przygotować do zadania, zanim środki zostaną uruchomione.

Dialog od początku

Kwestię dialogu między wykonawcą a zleceniodawcą podjęła także Małgorzata Zielińska, członek zarządu PKP S.A.

— Naszą bolączką były projekty. Dochodziło do rozwiązywania umów z projektantami. Wprowadziliśmy więc zmiany w umowach i dokumentacji, po których widzę, że oferty przetargowe są lepsze, mniej odbiegają od założonych kosztorysów, więc jest efekt — wyjaśniła.

Przy wyborze projektanta dworca w Poznaniu PKP S.A. zamierza wprowadzić tzw. dialog konkurencyjny.

— Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania Poznania, drugiego pod względem wielkości ruchu pasażerskiego dworca w Polsce, będzie to poważne wyzwanie. Ale liczę na to, że wspólnie z miastem zagospodarujemy teren, powstanie bardzo dobry projekt — łącznie z węzłem komunikacyjnym, placem przydworcowym i wszystkimi elementami, jakie powinny tam być — przyznała Małgorzata Zielińska.

Jak dodał Jan Styliński, złe planowanie inwestycji, niedoprecyzowanie oczekiwań jest zarzewiem późniejszych sporów, które inwestorzy próbują rozwiązywać przez przeniesienie ciężaru odpowiedzialności na stronę wykonawcy, np. przez kary umowne, ceny ryczałtowe. Odwrócenie tej procedury, np. doprecyzowanie warunków projektowania i włączenie projektanta w aktywność przedprojektową, powinno przynieść korzyści.

Piotr Majerczak także przyznał, że kluczem do dobrej współpracy jest komunikacja.

— Nie wszystkie projekty poszły zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej perspektywy. W związku z tym zostały powołane Forum Inwestycyjne i Rada Ekspertów przy udziale Ministerstwa Infrastruktury, gdzie omawiane są problemy na styku zamawiający — wykonawca. To bardzo dobra platforma wymiany doświadczeń i poglądów. Bo trudno zrealizować cel, gdy inną drogę obrałby zamawiający, a inną wykonawca. I jeżeli tej drogi nie ustalimy w precyzyjnych zapisach kontraktowych, to kontrakt nam się rozjedzie — tłumaczył przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

— Kluczowym elementem jest także matryca ryzyka, którą się nam udało wypracować. Praca nad nią trwa, bo będzie ewoluowała. Ale już w tym momencie pozwala ona na podział ryzyka między zamawiającego i wykonawcę, jasno wskazany na etapie postępowania przetargowego — informował Piotr Majerczak.

Ryzyko dużo kosztuje

Zdaniem Adama Laskowskiego wykonawcy kalkulują ryzyko w kontrakcie, co wpływa na cenę wykonawstwa. Wymienił kluczowe dla sukcesu współpracy inwestora z wykonawcą elementy: dialog, odpowiedzialność i przewidywalność.

— Mówię i o stronie zamawiającej, i o stronie oferentów. Jeżeli nie poprowadzimy odpowiednio dialogu i oferty nie będą przewidywalne, to może się okazać, że dla strony zamawiającej nie będzie efektu w postaci dostawy taboru czy wykonania projektu strukturalnego, a dla wykonawcy kontrakt, który miał być sukcesem biznesowym, okaże się źródłem klęski. Dlatego tak ważna jest rozmowa, przewidywanie cen, analiza ryzyka — tłumaczył Adam Laskowski.

— Od dobrego przygotowania inwestycji, dokumentacji przetargowej, zależy ostateczny sukces. Jednak realizacja kontraktu z naszego punktu widzenia to nie jest tylko transakcja kupna-sprzedaży. Niejednokrotnie problemy zaczynają się po dostawie. Nie twierdzę, że ta współpraca jest zła, ale oczekujemy, żeby reakcja była szybka. Kupując tabor za wiele milionów, nie stać nas na wielotygodniowe wyłączenie go w oczekiwaniu na serwisantów, którzy usuną usterkę lub dokonają zmiany — tłumaczył Witold Bawor.

Druga rzecz, jaką wymienił, to oczekiwanie elastyczności producenta.

— Oczywiście prace badawcze są kosztowne i trwają, ale rynek cały czas się zmienia. I wymaga szybkiej reakcji na nowe wymagania, związane choćby z ekologią, poprawą efektywności, zmianą materiałów. Liczymy na to, że wykonawcy będą wykazywali większą aktywność, m.in. w śledzeniu trendów rynkowych. Bo to oni będą zarabiali na nowoczesnych rozwiązaniach konstrukcyjnych i dostosowaniu taboru do wymagań rynkowych — podsumował Witold Bawor.

