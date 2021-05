Kościński: inflacja powinna w tym roku spaść do 3-3,5 proc.

Inflacja w tym roku powinna spaść do 3-3,5 proc. i około 3 proc. w roku 2022 - powiedział w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

"Wolałbym, żeby inflacja była niższa, bo za wysoka inflacja pewnie pociągnie konieczność, żeby zwiększyć stopy procentowe, a to już może spowodować kolejne konsekwencje dla gospodarki. My kibicujemy, że inflacja zejdzie, zgodnie z naszymi prognozami do około 3-3,5 proc. w tym roku" - powiedział Kościński.