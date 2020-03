Kościński: kolejna emisja obligacji premiowych nie jest wykluczona

Jest zainteresowanie obligacjami z możliwością wygrania premii pieniężnych, kolejna emisja obligacji premiowych nie jest wykluczona, poinformował PAP w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński.

"Duże zainteresowanie obligacjami premiowymi oferowanymi w czerwcu 2019 r. przełożyło się na wartość rozlosowanej puli premii. Zgodnie z warunkami emisji wylosowanych zostało 62 216 premii o łącznej wartości 2,24 mln zł" - poinformował PAP szef resortu finansów.



Zaznaczył, że wyniki sprzedaży ostatniej emisji obligacji premiowych pokazały, że jest zainteresowanie obligacjami z możliwością wygrania premii pieniężnych - jest więc przestrzeń dla tego rodzaju obligacji na rynku klienta detalicznego.



"Kolejna emisja obligacji premiowych nie jest wykluczona" - dodał.



O zmianach w ofercie obligacji resort finansów informuje przed rozpoczęciem sprzedaży, czyli pod koniec każdego miesiąca.



W czwartek odbyło się losowanie 10-miesięcznych obligacji skarbowych POS0420, dzięki któremu ich posiadaczom przydzielono premie pieniężne. Każdy posiadacz, którego obligacje zostały wylosowane, zostanie poinformowany SMS-em, e-mailem lub listownie o wygranej.



Posiadacze obligacji premiowych mogą sprawdzić wyniki losowania na stronie obligacjeskarbowe.pl, korzystając ze specjalnej wyszukiwarki, a także w najbliższej placówce PKO Banku Polskiego.



Jak informował wcześniej w czwartek główny analityk HRE Investments Bartosz Turek, w czwartek do rozlosowania było o połowę więcej nagród niż przy okazji poprzedniej emisji obligacji premiowych. Łączna pula nagród to ponad 2 mln zł; 56 nagród o wartości 10 tys. zł; 560 - o wartości 1 tys. zł; 5,6 tys. - o wartości 100 zł; 56 tys. - o wartości 10 zł.



Turek wyliczył, że prawdopodobieństwo otrzymania jakiejkolwiek wygranej wynosi co najmniej 1 do 92. Statystycznie premia przypada zatem na jeden papier wartościowy na 92 sprzedane.



W przypadku nagrody pierwszego stopnia, czyli 10 tys. zł, prawdopodobieństwo jej otrzymania wynosi już co najmniej 1 do 101 727.



Turek przypomniał, że tak jak w przypadku wszystkich obligacji skarbowych, zakup pojedynczej obligacji premiowej kosztował 100 zł. Oprocentowane tych papierów to 1,25 proc. "W efekcie po 10 miesiącach na konto inwestora wraca 100 złotych z naliczonymi odsetkami (1,01 zł po opodatkowaniu)" - wyjaśnił.



Analityk wskazał, że nie powinno dziwić, że największe nadzieje budzi możliwość uzyskania premii. Jeśli ktoś kupił więcej niż jedną obligację i będzie miał szczęście, to może dostać więcej niż jedną premię.