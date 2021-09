Kościński: musimy maksymalnie ożywić naszą gospodarkę po pandemii

Musimy maksymalnie ożywić naszą gospodarkę po pandemii; dlatego mamy Polski Ład, którego celem jest m.in. rozwój polskich firm - przekonywał w czwartek minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński, otwierając online jedną z sesji Europejskiego Kongresu MŚP.

W tym roku sesje organizowanego co roku w Katowicach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozpisano od czerwca do września. Zainaugurowaną przez Kościńskiego czwartkową debatę, prowadzoną w formule hybrydowej - stacjonarnie w katowickiej Fabryce Porcelany oraz online - poświęcono finansowaniu nowych technologii i eksportu.

Otwierając sesję minister finansów ocenił, iż Polska przechodzi "stosunkowo suchą stopą" przez światowy kryzys gospodarczy, będący efektem pandemii, której następstwem była ogólnoświatowa recesja. Kościński podkreślił dobre wskaźniki makroekonomiczne Polski na tle innych krajów.

"Ubiegłoroczna recesja była jedną z najpłytszych w całej Unii Europejskiej, a dodatkowo już dziś obserwujemy mocne odbicie gospodarcze. Mamy dobre wskaźniki makroekonomiczne. Wystarczy spojrzeć na ostatnie dane dotyczące PKB, produkcji przemysłowej, eksportu, czy decyzję agencji Fitch w ostatni piątek, która utrzymała nasz rating" - powiedział szef resortu finansów.

"Prognozy również są bardzo obiecujące, rosną też dochody budżetu państwa - pod koniec lipca odnotowaliśmy nadwyżkę na ponad 35 mld zł. Dobre wyniki budżetowe to efekt silniejszego odbicia gospodarczego niż zakładaliśmy jeszcze w ubiegłym roku, działań uszczelniających system podatkowy oraz dobrych wpływów podatkowych" - dodał Kościński, podkreślając, iż dobre wskaźniki nie oznaczają, iż "nie musimy robić nic".

"To, co musimy zrobić, to maksymalnie ożywić naszą gospodarkę po pandemii. Polska gospodarka potrzebuje silnych, rozwijających się firm, globalnych graczy, to tzw. must have dla jej dalszego rozwoju, szczególnie po COVID-19. Dlatego mamy Polski Ład. Celem tego programu jest m.in. rozwój polskich firm. Osiągniemy to poprzez wsparcie innowacji, inwestycji i ekspansji, a także poprzez podatkowe zachęty dla nowych inwestorów" - zapewniał minister, wskazując, iż w tym celu opracowano pakiet ulg.

"Po pierwsze, to pakiet inwestycyjny, składający się z pięciu ulg, które zachęcą firmy do wdrażania nowych pomysłów. Ulgi, które już są - czyli ulgi na badania i rozwój czy IP Box, będą jeszcze bardziej atrakcyjne. Pojawią się też nowe, jak ulga na prototypy, na robotyzację i na wsparcie innowacyjnych pracowników, bądź też ulgi wspierające wejście polskich film na giełdę czy ulgi do inwestowania przez fundusze tzw. venture capital" - wyliczał Kościński.

Ocenił, iż nowe rozwiązania podniosą atrakcyjność tzw. estońskiego CIT-u. "W planach też mamy rozwiązania, których celem jest stworzenie jeszcze bardziej przyjaznego klimatu podatkowego dla inwestorów strategicznych. Damy takim inwestorom dodatkowe argumenty, które przesądzą o tym, że na miejsce swojej inwestycji wybiorą właśnie (…) Polskę" - powiedział minister.

Tadeusz Kościński, fot. Marek Wiśniewski

Planowane działania mają też zachęcić do inwestowania w Polsce sektor finansowy. "Taką zachętą będzie możliwość odliczania VAT od usług finansowych. Oprócz tego stworzymy atrakcyjne warunki do funkcjonowania grup holdingowych i dołączymy do grona krajów, w których już działają grupy VAT" - wyjaśnił szef resortu finansów.

Czwartym filarem - jak mówił Kościński - tzw. podatkowego restartu gospodarki ma być program repatriacji kapitału. "Dedykowany jest Polakom, którzy mieszkają obecnie poza granicami kraju. Celem programu jest zaproszenie ich do powrotu do Polski – z ich doświadczeniem, z wiedzą, czego potrzebuje zagraniczny klient i ze znajomością oczekiwań biznesowych partnerów, którym polski biznes będzie sprzedawał polskie produkty" - tłumaczył.

"Polski Ład to pakiet rozwiązań dla tych, którzy inwestują w innowacyjne rozwiązania, nowe produkty, chcą się rozwijać i podbijać nowe rynki. Tylko w ten sposób będziemy bardziej konkurencyjni na arenie międzynarodowej" - podsumował Kościński.

W swoim wystąpieniu Kościński nie odniósł się do zgłaszanych wcześniej przez przedsiębiorców zastrzeżeń dotyczących niektórych rozwiązań przewidzianych w projekcie Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o proponowany brak możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku, co, według przedsiębiorców, może oznaczać – zwłaszcza dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym - faktyczny wzrost opodatkowania. Jak zapowiedział prezes organizującej Kongres Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Tomasz Zjawiony, tematy związane z Polskim Ładem będą przedmiotem kolejnej dyskusji przedsiębiorców skupionych w Izbie z resortem finansów, zaplanowanej na 15 września. W spotkaniu ma wziąć udział m.in. wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.