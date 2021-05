Kościński: po kwietniu 9,2 mld zł nadwyżki w budżecie państwa

Po kwietniu br. budżet państwa miał nadwyżkę na poziomie 9,2 mld zł - poinformował PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Zwrócił uwagę na wzrost dochodów z VAT w kwietniu, który częściowo można wyjaśnić efektem bazy statystycznej.

Z przekazanych PAP danych resortu finansów wynika, że dochody budżetu po kwietniu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł.

"W kwietniu br. dochody budżetu państwa były wyższe niż osiągnięte w kwietniu 2020 r. o ok. 12,6 mld zł. Największy wzrost w ujęciu rocznym odnotowano w przypadku podatku VAT oraz podatku PIT. Po kwietniu budżet notuje nadwyżkę na poziomie 9,2 mld zł" - poinformował minister Tadeusz Kościński.

Tadeusz Kościński, fot. Marek Wiśniewski

Dochody z VAT w kwietniu br. były wyższe o ok. 9,5 mld zł, tj. 83,3 proc. r/r i wyniosły ok. 20,9 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 69,7 mld zł i było wyższe o ok. 13,6 mld zł (tj. 24,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. "Wysoką dynamikę VAT w kwietniu 2021 r. można po części wyjaśnić efektem bazy statystycznej" - tłumaczy szef resortu finansów.

Według danych MF dochody budżetu państwa z PIT w kwietniu br. były wyższe o ok. 3,8 mld zł, tj. o 88,3 proc. r/r i wyniosły ok. 8,2 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z PIT wyniosło ok. 22,6 mld zł i było wyższe o ok. 4,8 mld zł (tj. 26,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

"Wysoki wzrost dochodów z PIT w kwietniu br. wynikał częściowo z efektu niskiej bazy – w kwietniu 2020 r. odnotowano niskie wpływy z uwagi na pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej oraz przesunięcie terminu rozliczenia rocznego o 1 miesiąc" - zauważył Kościński.

Dochody z podatku akcyzowego w kwietniu br. były na poziomie wyższym od dochodów w kwietniu poprzedniego roku o 0,6 mld zł, tj. o 11,2 proc. i wyniosły ok. 5,7 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 21,5 mld zł i było niższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Według MF dochody budżetu państwa z CIT w kwietniu br. były wyższe o ok. 1,1 mld zł, tj. 34,1 proc. r/r i wyniosły ok. 4,4 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 14,5 mld zł i było wyższe o ok. 1,7 mld zł (tj. 12,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. Podobnie jak w 2020 r. w kwietniu br. nie wystąpiły wysokie wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego, którego termin został przesunięty (do czerwca 2021 r.) - wynika z informacji.

Zgodnie z danymi resortu finansów, dochody niepodatkowe w kwietniu br. były niższe o 3,1 mld zł, tj. 35,6 proc. r/r i wyniosły ok. 5,6 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 14,5 mld zł i było niższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 21,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Na koniec marca tego roku budżet miał deficyt w wysokości 3,4 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Na koniec stycznia br. budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki, a po lutym w kasie państwa była nadwyżka w wysokości 876,3 mln zł.