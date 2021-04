Kościński: szacujemy, że po marcu deficyt budżetu wyniósł 3,4 mld zł

Resort finansów szacuje, że po marcu br. deficyt budżetu państwa wyniósł 3,4 mld zł - poinformował PAP w środę szef MF Tadeusz Kościński. Ocenił, że na tle comiesięcznych danych o sprzedaży detalicznej czy produkcji wpływy podatkowe wyglądają stosunkowo dobrze.

W informacji przekazanej PAP przez MF, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował, że w okresie styczeń-marzec 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 101,1 mld zł i było wyższe o ok. 4,9 mld zł (tj. 5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2020 r., same dochody podatkowe wzrosły o 6,5 proc. r/r.

Podał, że wydatki budżetu państwa w okresie styczeń – marzec 2021 r. wyniosły 104,5 mld zł, tj. 21,5 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu 2020 r. były one niższe o 1,1 mld zł, czyli 1 proc.

Tadeusz Kościński, fot. Marek Wiśniewski

"Wyższe od planowanego wykonanie dochodów oraz niższe wydatki miały wpływ na wynik budżetu po I kwartale. Szacujemy, że po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. deficyt wynosi 3,4 mld zł" - poinformował minister finansów.

Zgodnie z danymi MF, największym źródłem dochodów budżetu (blisko połowa wszystkich prognozowanych dochodów na ten rok) były wpływy z VAT. Dochody z tego podatku wyniosły ok. 48,9 mld zł i były wyższe o ok. 4,2 mld zł (tj. 9,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - marzec 2020 r.

Z kolei wpływy z akcyzy po trzech miesiącach były niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 4,6 proc.) w stosunku do wykonania w I kw. 2020 r. Spadek dochodów z podatku akcyzowego w ujęciu rok do roku wynika z efektu bazy - tłumaczy Kościński.

Dochody zarówno z PIT, jak i CIT po marcu 2021 r. były wyższe od odnotowanego w I kw. poprzedniego roku - odpowiednio o 7,1 proc. i 5,7 proc. r/r.

Natomiast dochody niepodatkowe wyniosły ok. 8,9 mld zł i były niższe o ok. 0,8 mld zł (tj. 8,0 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-marzec 2020 r.

"Na więcej danych makroekonomicznych odnośnie I kw. br. musimy jeszcze poczekać, ale już teraz patrząc na comiesięczne dane o sprzedaży detalicznej, czy produkcji widać, że wpływy podatkowe wyglądają na tym tle stosunkowo dobrze" - dodał minister Kościński.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi danymi, pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki, a po lutym w kasie państwa była nadwyżka w wysokości 876,3 mln zł.