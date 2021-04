Ważne, byśmy nie obcinali teraz pieniędzy, które trafiają do konsumentów, w tym nie podwyższali podatków, by pobudzić konsumpcję, co pozwoli nam szybciej wyjść z recesji - mówił w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński pytany, czy w pandemii Polskę stać na programy społeczne.

Program "Rodzina 500 plus" został wprowadzony 1 kwietnia 2016 r. Zgodnie z danymi resortu rodziny i polityki społecznej, od tego czasu na wypłaty świadczenia przeznaczonych zostało ponad 141 mld zł.

Kościński zapytany w czwartek Polsat News, czy w pandemii polskie państwo stać na kontynuowanie programów społecznych takich, jak 500 plus oraz 13. i 14 emerytura, odparł, że "jak najbardziej tak", bo zarówno emeryci, jak i rodziny z dziećmi to grupy, które mają poważne wydatki, a niekoniecznie duże przychody. "Jak będziemy dalej te pieniądze pchali w tym kierunku, to te pieniądze wylądują z powrotem na rynku. To bardzo ważne, byśmy w tej chwili nie obcinali ilości pieniędzy, które idą do konsumentów, włącznie z podwyżką podatków, żeby mogli te pieniądze wykorzystywać w sklepie. Wtedy sklepy będą miały przychody, będą płacić podatki i będziemy mogli wyjść bardzo szybko z recesji" - stwierdził szef MF. Na pytanie, czy zmienią się progi podatkowe, Kościński powiedział: "myślę, że tak, ale to jest cała paleta produktów zaproponowana premierowi: którą wybierze, jaki będzie dolny próg, jaki górny, musimy poczekać, aż premier zdradzi Nowy Ład".