Kosiniak-Kamysz wyciąga rękę do organizacji pozarządowych

Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chce Rzeczpospolitej nadziei, która dba o historię i tradycję, ale patrzy w przyszłość.

Zapowiedział, że gdy zostanie prezydentem, na ministrów swojej kancelarii powoła przedstawicieli wszystkich partii parlamentarnych.

Na konwencję w Jasionce przyjechali sympatycy Kosiniaka-Kamysza, w tym jego rodzice i żona Paulina, która zadeklarowała, że będzie aktywną pierwszą damą.

W trakcie konwencji Kosiniak-Kamysz oświadczył, że chce Polski solidarnej i w pełni demokratycznej. „Chcę Rzeczpospolitej nadziei, nadziei dla wszystkich. To ma być nasz cel, Rzeczpospolita nadziei, która szanuje wiele kwestii, dba o historię i tradycję, ale patrzy w przyszłość, to jest Rzeczpospolita przyszłości” – mówił.

Prezes PSL ocenił, że IV Rzeczpospolita poniosła głęboką klęskę w sprawach niezawisłości, niezależności, uczciwości, praworządności. Jak zaznaczył, „upartyjniła ona wszystko, co fruwa w powietrzu, pływa w wodzie i chodzi po ziemi”. „Z taką filozofią państwa trzeba skończyć. Rzeczpospolita nadziei jest odpowiedzią na dylemat czy trwanie w tym, co jest dzisiaj, czy powrót do przeszłości. Ja wybieram przyszłość” – podkreślił.

Zadeklarował, że będzie prezydentem, który wszystkich będzie traktował równo. "Jak będą przynosić dobre ustawy - nawet ci, co dzisiaj mają rząd - to będę je podpisywał. Jak będą przynosić głupie - tak jak ustawa kagańcowa czy te 2 mld zł na telewizję rządową - to ich nie podpiszę. To samo dotyczy każdego środowiska politycznego, łącznie z moim środowiskiem” – zadeklarował.

Zapowiedział powołanie w Pałacu Prezydenckim Rady Dialogu Obywatelskiego, w której będą mogli wypowiedzieć się wszyscy obywatele przez organizacje pozarządowe. „Wsparcie organizacji pozarządowych będzie jednym z priorytetów mojej prezydentury” – dodał.

Kandydat ludowców na prezydenta zapewnił, że będzie prowadził politykę zbrojeniową w sposób, który umożliwi modernizację techniczną i technologiczną polskiej armii. Podczas konwencji w Jasionce zapowiedział, że doprowadzi do powołania grupy północ-południe najważniejszych państw w UE: Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwecji i Polski. Według niego Polska będzie przy głównym stole i zajmie miejsce Wielkiej Brytanii.

Natomiast w zakresie polityki wschodniej mówił o potrzebie przyciągania Ukrainy i Białorusi bliżej Europy, jednocześnie pamiętając o trudnych doświadczeniach z historii.

Wskazywał także na potrzebę zrównania dopłat bezpośrednich dla polskich rolników z poziomem francuskim i niemieckim.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że jego celem jest również to, żeby środowisko naturalne, to które otrzymaliśmy w zarządzanie, przekazać w lepszym stanie niż otrzymaliśmy.

Prezes PSL zadeklarował, że chce, aby Polska do 2030 r. połowę swojej energii produkowała z OZE.

Wśród propozycji złożonych w sobotę w Jasionce znalazł się m.in. program mieszkaniowy Własny kąt, w którym będzie można uzyskać 50 tys. zł, jako wsparcie na kredyt mieszkaniowy. „To jest pomoc na starcie, żeby mieć zdolność kredytową" – wyjaśnił i wskazał, że program ten ma być odpowiedzią na potrzeby młodych, by mogli założyć rodziny, na zmiany demograficzne i wyjazdy młodych za granicę.

Ocenił, że program 500 plus nie zmienił na trwałe przyrostu naturalnego. Zapewnił, że jest gwarantem utrzymania tego programu.

Podczas konwencji odniósł się też do wprowadzonego przez rząd programu 13. emerytury. Jego zdaniem to „dodatek emerytalny” przyznawany w zależności od „widzimisię rządzących, a nie rozwiązanie systemowe”.

„Chciałbym podziękować, bo każdy grosz się liczy i emeryci ucieszą się z każdej złotówki w ich portfelu, bo bardzo tego potrzebują. Ale komu powinni podziękować? Sobie samym. Ja chciałbym podziękować emerytom, że sobie sfinansowali 13. emeryturę i sfinansują 14., bo to z waszych podatków pochodzi ta emerytura” - podkreślił.

Kosiniak-Kamysz zwracał także uwagę, że seniorzy potrzebują wsparcia innego rodzaju. Jak mówił, wiele starszych i niesamodzielnych osób mieszka w blokach bez wind, często stając się tzw. więźniami 4. piętra.

„Oni z Centralnego Portu Komunikacyjnego na pewno nie skorzystają, bo nie mogą skorzystać z komunikacji miejskiej, nie mogą wyjść ze swojego bloku, nie mogą pójść na zakupy i nie mogą pójść na spacer” – zauważył.

„Panie premierze, szanowny rządzie. Najpierw wybudujmy chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlone przejścia, najpierw wybudujmy tym mieszkańcom windę, żeby mogli wyjść z domu. Załatwmy sprawy pilne, a później popadniemy w megalomanię” - apelował.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza, dzisiaj miejsce Polski to jest silna obecność w Unii Europejskiej.

Swoje ponadgodzinne przemówienie Kosiniak-Kamysz zakończył słowami przysięgi prezydenta RP i poprosił zebranych o odśpiewanie „Roty”.

W Jasionce do głosowania na Kosiniaka-Kamysza zachęcali, m.in. przewodniczący Rady Naczelnej PSL Jarosław Kalinowski i poseł Władysław Teofil Bartoszewski.

Na konwencji prezesa PSL nie był obecny lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, którego ugrupowanie tworzy z ludowcami klub Koalicji Polskiej. Polityk połączył się na telebimie z uczestnikami wydarzenia. „Nie mogę dzisiaj uczestniczyć w konwencji z prostej przyczyny. Władek, ty najbardziej mnie zrozumiesz. Tego samego dnia miałem zaplanowany wcześniej event, który poświęcamy Franiowi choremu na SMA” – tłumaczył Kukiz swoją nieobecność w Jasionce.

„Święcie wierzę w to, że wygrasz wybory, że zmienimy ordynację wyborczą, że wprowadzimy referenda, że spowodujemy zakończenie wojny polsko-polskiej i zbudujemy państwo prawdziwie obywatelskie" – dodał Kukiz.

Na konwencji głos zabrała także żona kandydata Paulina. Oświadczyła, że jako pierwsza dama nie da się „zamknąć pod kryształowym żyrandolem”. Zadeklarowała, że będzie aktywną pierwszą damą i przedstawiła też swoje plany.

Podkreśliła, że nie będzie „milczącą” pierwszą damą, która nie ma swojego zdania czy „chowa się za ogrodzeniem prezydenckiego pałacu i wyłącznie statystuje swojemu mężowi”. „Będę krzyczeć, będę przypominać o nas - o kobietach, o słabszych, niepełnosprawnych, o wartościach, które są dla nas najważniejsze” – mówiła.

Przedstawiając program, jaki zrealizowałaby jako żona prezydenta wymieniła m.in. gabinet dentystyczny i lekarski w każdej szkole. Zapowiedziała również powołanie fundacji, która uzupełniałaby przez społeczne zbiórki środki brakujące na leczenie dzieci.

Paulina Kosiniak-Kamysz oświadczyła też, że chce być ambasadorką walki ze smogiem. Odniosła się także do kwestii plastiku. Oceniła, że „patologią naszych czasów” jest jego powszechne użycie.

Żona polityka zapowiedziała wystąpienie Kosiniaka-Kamysza słowami „Chodź tygrysie, scena jest twoja”, co wywołało ogromny entuzjazm zebranych w hali G2A Arena.

Po konwencji politycy PSL chwalili jej przebieg, szczególnie wystąpienie żony kandydata.

Zdaniem europosła PSL Krzysztofa Hetmana, konwencja była doskonała. „Objawił się nam mąż stanu, jakim jest Władysław Kosiniak-Kamysz. My w PSL wiedzieliśmy o tym od dawna, mam nadzieję, że po tym, co dziś zobaczyli i usłyszeli Polacy, też nie będą mieli wątpliwości, że jest on najlepszym kandydatem do pełnienia funkcji prezydenta RP” – dodał w rozmowie z PAP. Dodał, że wystąpienie Pauliny Kosiniak-Kamysz było wspaniałe.

Hetman zapowiedział, że PSL w tej kampanii nie będzie już organizowało takich konwencji, jak ta w Jasionce. „Teraz będziemy się skupiać na prowadzeniu kampanii bezpośredniej” – zaznaczył europoseł PSL.