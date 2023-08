Kosmiczna spółka Elona Muska miała niewielki zysk

Z dokumentów, do których dotarł The Wall Street Journal wynika, że SpaceX zanotował w pierwszym kwartale niewielki zysk, informuje Reuters.

Założona ponad dwie dekady temu kosmiczna spółka Elona Muska, tworząca m.in. system Starlink, udostępniania Internetu z Kosmosu, w pierwszym kwartale obecnego roku wykazała 55 mln USD zysku przy 1,5 mld USD przychodów. Ostatnie dwa lata SpaceX kończył stratą. W 2022 roku, pomimo podwojenia przychodów do 4,6 mld USD, sięgnęła ona 559 mln USD. Rok wcześniej spółka Elona Muska była aż 968 mln USD „pod kreską”, donosi The Wall Street Journal.

Wyniki SpaceX nie są dostępne publicznie, bo spółka nie jest notowana na giełdzie. Ostatnia sprzedaż jej akcji pracownikom sugeruje wycenę wartości spółki na poziomie ok. 150 mld USD, czyli zbliżonej do kapitalizacji Intela lub Walt Disney Co., wskazał The Wall Street Journal.