W nowej rundzie finansowania Space Exploration Technologies Corp., czyli SpaceX, pozyskało 1,9 mld USD finansowania, wynika z raportu opublikowanego we wtorek.

Oznacza to, że spółka Elona Muska, która stworzyła wyjątkową technologię rakiet wielokrotnego użytku i chce jako pierwsza wysłać człowieka na Marsa, wyceniana jest na 46 mld USD. W ostatniej rundzie finansowania uczestniczyło 75 inwestorów.

We wtorek SpaceX ustanowiło rekord, po raz szósty wykonując lot jedną z rakiet Falcon 9. Spółka twierdzi, że najnowsza wersja rakiety oże wykonać co najmniej 10 lotów bez konieczności przeprowadzania dużego remontu. Falcon 9 wyniosła we wtorek na orbitę 58 satelitów systemu Starlink, mającego udostępniać Internet z Kosmosu, a także trzy satelity SkySat.