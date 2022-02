Koszt transportu LNG z USA do Europy spadł poniżej zera

Nadmierna liczba statków przewożących LNG przez Atlantyk spowodowała, że koszt transportu skroplonego gazu z USA do Europy stał się ujemny, donosi Bloomberg.

We wtorek stawka spot frachtu przez Atlantyk spadała nawet do minus 750 USD za dzień, podała firma Spark Commodities monitorująca ceny transportu LNG. Bloomberg przypomina, że ta sama stawka wynosiła na początku grudnia 273 tys. USD. Agencja zwraca uwagę, że to pierwszy raz od 2019 roku kiedy stawka publikowana przez Spark jest ujemna, co teoretycznie oznacza, że właściciele statków płacą przesyłającym za wykorzystanie ich jednostek.

fot. Bloomberg Problemy energetyczne Europy spowodowały, że dostawy LNG do jej terminali ustanowiły rekord w styczniu. Niezwykle atrakcyjne stawki spot skroplonego gazu ziemnego w Europie skłoniły producentów do przekierowania transportów z Azji. W efekcie w Europie jest zbyt dużo dostępnych statków. Tymczasem w Azji we wtorek stawka spot frachtu LNG przez Pacyfik wynosiła 16250 USD za dzień.

