Nabór wniosków w programie "Czyste powietrze" rozpoczyna się 19 września. W najbliższych tygodniach w każdej gminie zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu - zapowiedział w poniedziałek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

"Nabór wniosków w programie +Czyste powietrze+ rozpoczynamy od środy 19 września" - powiedział minister na konferencji prasowej.



"Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą te wnioski przyjmować w sposób elektroniczny, ale jest również możliwość składania wniosków papierowych" - dodał.



Program "Czyste powietrze" dotyczy wymiany pieców i termomodernizacji budynków i będzie realizowany przez 12 lat, z czego przez 10 lat będzie można składać wnioski. Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł.



Minister Kowalczyk zapowiedział w poniedziałek, że w najbliższych tygodniach w każdej gminie zostaną przeprowadzone specjalne szkolenia dla potencjalnych beneficjentów programu.



"Prowadzimy szkolenia w gminach pokazujące, jak skorzystać z programu +Czyste powietrze+. Takich szkoleń odbyło się już w gminach kilkaset i w najbliższych tygodniach chcemy, żeby w każdej gminie odbyło się takie spotkanie szkoleniowe, które poinformuje potencjalnie zainteresowanych o programie, zasadach tego programu, sposobie finansowania i o warunkach pomocy" - powiedział Kowalczyk.



Obecna na konferencji wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Król mówiła, że kampania informacyjna dotycząca programu "Czyste powietrze" ma na celu przede wszystkim wsparcie wszystkich tych, którzy chcą do niego przystąpić.



Według Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.



Do końca 2019 roku wysokość dofinansowania w programie wahać się będzie od 30 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Od 1 stycznia 2019 roku dofinansowanie wahać się będzie od 40 do 90 proc. Po nowym roku 30 proc. dotacja zmieni się w ulgę podatkową. Z informacji przekazanych przez resort środowiska wynika, że ulga wynosić będzie 23 proc. plus 7 proc. dotacja.



Największa dotacja - do 90 proc. kosztów inwestycji przewidziana będzie przy 600 zł miesięcznego dochodu na jedną osobę w rodzinie. Takie wsparcie będzie mogło być uzupełnione pożyczką do 10 proc. wartości dotacji.



Kolejne progi to: dotacja do 80 proc. - 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości; dotacja do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.; dotacja 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.; dotacja do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości; dotacja do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.; dotacja do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.



Minister poinformował, że oprocentowanie kredytu w programie będzie wynosiło około 2,41 proc. w skali roku.



Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.



Z powodu smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce umiera 45-50 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny oraz transport.