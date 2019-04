Kowalczyk: polityka klimatyczna UE musi uwzględniać specyfikę państw

Europejska polityka klimatyczna musi uwzględniać specyfikę poszczególnych państw - ocenił w piątek minister środowiska Henryk Kowalczyk. Według niego nie wolno zapomnieć o tych, którzy boją się utraty pracy w związku z coraz bardziej ambitną polityką klimatyczną.

Minister Kowalczyk przypomniał podczas Polsko-Niemieckiego Forum na Rzecz Klimatu i Energii, że w listopadzie ub.r. Komisja Europejska opublikowała dokument "Czysta planeta dla wszystkich - długoterminowa strategiczna wizja dla dostatniej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r."

"Wizja przyszłości, będąca podstawą do opracowania wyżej wymienionej strategii, określa konieczne kierunki interwencji oraz potrzebne transformacje, a scenariusz osiągnięcia już w 2050 r. neutralności klimatycznej, jest bardzo ambitny" - zwrócił uwagę.

Szef resortu środowiska dodał, że Polska nie jest zwolennikiem rewolucji w sektorze energetycznym. Jedocześnie podkreślił, że europejska polityka klimatyczna musi uwzględniać specyfikę poszczególnych państw.

"Polska jest zwolennikiem ewolucyjnych zmian w europejskim sektorze energetycznym, które będą przeprowadzane w sposób zrównoważony i z poszanowaniem indywidualnych uwarunkowań poszczególnych państw UE. Należy jasno podkreślić, że realizacja stojących przed nami wyzwań wymaga zaangażowania nie tylko rządów państw członkowskich, ale także przedstawicieli biznesu oraz zwiększenia świadomości społecznej i uzyskania poparcia społecznego dla prowadzonych działań" - powiedział.

Kowalczyk dodał, że dążąc do neutralności klimatycznej, czyli zrównoważenia emisji CO2 z jego pochłanianiem należy uruchomić potencjał innowacyjności. "To właśnie przemysł jest inicjatorem i katalizatorem innowacji i na tym polu należy szukać rozwiązań, aby przeprowadzenie transformacji odbyło się przy społecznej akceptacji, z jednoczesnym zapewnieniem nowych miejsc pracy wobec likwidowanych wskutek polityki klimatycznej. Jest to warunek niezbędny do realizacji każdego kierunku działań" - zaznaczył.

Minister wskazał, że nie wolno zapomnieć o tych, którzy z niepewnością patrzą w przyszłość, boją się o utratę pracy w związku z coraz bardziej ambitną polityką klimatyczną. "W tym właśnie kontekście konieczna jest sprawiedliwa transformacja, nie ograniczająca się jedynie do zastępowania likwidowanych miejsc pracy, ale podnosząca świadomość społeczną i pomagająca radzić sobie z zachodzącymi zmianami" - oceniła.

Uczestniczący w forum Jochen Flasbarth, sekretarz stanu w niemieckim federalnym ministerstwie środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa nuklearnego zwrócił uwagę, że w kontekście wynegocjowanego w 2015 roku Porozumienia paryskiego (pierwszej globalnej umowy klimatycznej) oraz Pakietu Katowickiego (wdrażającego umowę paryską w życie) należy mimo wszystko starać się osiągnąć bardziej ambity cel. Porozumienie to mówi, że celem państw jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

Ocenił, że polityka klimatyczna nie musi oznaczać ograniczenia jakości życia, utraty miejsc pracy, czy zmniejszeniu potencjału ekonomicznego państw. Nie powinna się ona też ograniczać do mikroskali.

Flasbarth przypomniał, że rząd federalny zadecydował się, że do 2038 roku zrezygnuje z wykorzystania węgla brunatnego w energetyce. "Będzie to oczywiście dla nas bolesny proces, ale trzeba to zrobić jeśli chcemy zainspirować społeczeństwo" - zaznaczył.