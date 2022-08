Kowalczyk: powinniśmy zachować umiar walcząc z inflacją by bezrobocie nie wzrosło

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk pytany był we wtorek w Gościu Wydarzeń w Polsat News, kiedy ceny w Polsce przestaną rosnąć.

"Niestety rosną wszędzie i tu Polska ma otwarte granice z Unią Europejska, ceny żywności są bardzo porównywalne. Inflacja (...) oscyluje między 10 a 22 proc. Tak to mniej więcej w krajach Unii Europejskiej jest. Myślę, że jeśli nie nastąpią jakieś nagłe zwroty, jeśli chodzi o wojnę, bo musimy pamiętać, że to jest wpływ wojny na inflację" - stwierdził Kowalczyk.

Pytany był również o rolę polityki rządu w rozwiazywaniu problemu inflacji: o politykę Narodowego Banku Polskiego, stopy procentowe, politykę socjalną, pieniądze wydawane przez państwo.

"Polityka ma małe znaczenie, dlatego, że naprawdę inflacja zależy od surowców energetycznych, to jest ten pierwotny czynnik inflacyjny. Przykład: gaz zdrożał 3-4 krotnie, nawozy zdrożały trzykrotnie, wobec tego zboże musi zdrożeć i tym sposobem wszystkie artykuły" - zaznaczył minister.

Podkreślił również, że polityka socjalna ma chronić najuboższą część ludności przed skutkami wzrostu cen.

"I tak właśnie to robimy. Można by sobie pomyśleć, że stopy procentowe tak wywindujemy, tylko, że mamy wtedy ogromne bezrobocie. Pamiętam początek lat 90 - tych, duszenie inflacji polityką Balcerowicza; ogromne odsetki, ogromne bezrobocie, więc chyba nie o to nam chodzi. Tu powinniśmy zachować ten umiar (...) ratując miejsca pracy - powiedział Kowalczyk.

Na początku lipca Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podniosła stopy procentowe o 50 pkt. bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 6,5 proc. W lipcu prezes NBP Adam Glapiński prognozował, że zakładając utrzymanie rządowej tarczy antyinflacyjnej, inflacja będzie stopniowo się obniżać począwszy od III kw. br. Zapewniał, że polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w sposób mający obniżać inflację i jednocześnie sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.