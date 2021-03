KPMG: wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce skurczyła się o 5 proc.

W 2020 r. wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce skurczyła się w stosunku do poprzedniego roku o 5 proc., do 24 mld zł; skutki pandemii najbardziej odczuły luksusowe hotele i spa, najmniej - segment samochodów luksusowych - wynika z zaprezentowanej we wtorek 11. edycji raportu KPMG.

Podczas konferencji prasowej online poinformowano, że w ub.r. rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty 24 mld zł, o 4,9 proc. mniej niż przed rokiem. Najmniejszy spadek (o 1,6 proc.) dotknął segment samochodów luksusowych i premium. Inne kategorie: luksusowe alkohole, odzież, kosmetyki i perfumy zanotowały po kilkunastoprocentowe spadki. W przypadku usług hotelarskich i spa spadek sięgnął 50 proc.