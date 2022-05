KPRM: można już skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

We wtorek premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Magdalena Rzeczkowska zaprezentowali założenia programu wsparcia kredytobiorców i poinformowali o skierowaniu projektu przepisów w tej sprawie do konsultacji.

Jak informuje KPRM w mediach społecznościowych, program składa się z trzech elementów: wakacji kredytowych, finansowego wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i nowego wskaźnika oprocentowania kredytów w miejsce dotychczasowego WIBOR.

"Wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych. Pomagamy osobom mającym kredyty w złotym polskim w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i putinflacji. Wzmacniamy odporność sektora bankowego na turbulencje i zwiększamy ochronę klientów banków. Dbamy o stabilność krajowego sektora bankowego i finansowego" – podano na Twitterze KPRM.

Jak zaznaczono, z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców można skorzystać już dziś. Wsparcie jest wypłacane na okres nie dłuższy niż dwa lata, jego maksymalna kwota to 2 tys. zł miesięcznie. Część wsparcia może być umorzona. Złożenie wniosku będzie możliwe online - przekazano.

Środki Funduszu zostaną zwiększone z obecnych 600 mln zł do 2 mld zł.

"Upraszczamy procedurę możliwości wsparcia z funduszu i składania wniosków, a co najważniejsze - można z niego korzystać już od teraz, po spełnieniu określonych kryteriów" - podkreślono.

Aby skorzystać ze wsparcia z FWK, należy spełnić jeden z warunków: posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców, miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów; miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Podkreślono, że proponowane wakacje kredytowe to nawet osiem miesięcy bez spłaty rat kredytowych: cztery razy w 2022 r. (po dwa miesiące w trzecim i czwartym kw.) i cztery razy w 2023 r. (po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów) rata zostanie przesunięta do spłaty, bez żadnych dodatkowych odsetek. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Dla osoby lub rodziny płacącej dziś 2400 zł raty kredytu to zmniejszenie obciążeń w kwocie 19 tys. 200 zł w latach 2022-2023.

Wyjaśniono, że proces wyznaczenia zamiennika WIBOR zostanie uregulowany ustawowo. "Przy współpracy z bankami zostanie wypracowany nowy wskaźnik zastępujący WIBOR, dużo korzystniejszy dla kredytobiorców, dzięki czemu raty kredytów znacząco spadną, a koszty tego poniosą banki" - stwierdzono.

Podano, że nowa stawka referencyjna będzie oznaczać ok. 1 mld zł rocznie oszczędności w portfelach kredytobiorców.