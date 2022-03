Kraje bałtyckie i Polska wzywają UE do wprowadzenia zakazu rosyjskich przewozów drogowych

Ministrowie transportu państw bałtyckich i Polski wezwali we wtorek UE do wprowadzenia zakazu transportu drogowego towarów z i do Rosji oraz Białorusi, a także zakazu wstępu statkom rosyjskim i białoruskim do portów w całej UE - poinformował litewski minister transportu Marius Skuodis.

"Dzisiaj podpisałem wspólny apel trzech ministrów transportu państw bałtyckich i Polski do instytucji Unii Europejskiej oraz kolegów ministrów innych krajów Wspólnoty" - napisał Skuodis na Facebooku.