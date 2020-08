Krajobraz na rynku ropy przed spotkaniem OPEC+

Już w najbliższą środę będzie miało miejsce oficjalne spotkanie państw OPEC+ w sprawie rewizji porozumienia naftowego. Wiele wskazuje jednak na to, że jutrzejsze rozmowy nie przyniosą przełomu, lecz skupią się na ocenie dopasowania się poszczególnych krajów do limitów zawartych w porozumieniu.

W poniedziałek pewne informacje na rynek napłynęły ze strony komitetu technicznego OPEC+ (nazywanego skrótowo JTC), który jest organem doradczym dla sygnatariuszy porozumienia naftowego. JTC na bieżąco monitoruje stopień dopasowania się poszczególnych krajów, oraz całego OPEC+, do założeń porozumienia. Według doniesień agencji Reuters, komitet oszacował, że w ostatnim czasie stopień dopasowania się uczestników porozumienia do założonych limitów wynosił 95% (a z uwzględnieniem Meksyku, 97%).



OPEC+ rekordowo obcięło produkcję ropy naftowej od maja br. w reakcji na spadek popytu na ropę wywołany pandemią. Łączne cięcia wydobycia wyniosły wtedy niebagatelne 9,7 mln baryłek dziennie, czyli około 10% globalnej produkcji. Od sierpnia cięcia zostały zmniejszone do 7,7 mln baryłek dziennie. Każdy kraj sygnujący porozumienie otrzymał indywidualne limity produkcji ropy naftowej.



Powyższe dane są jednak oficjalnymi założeniami, natomiast poszczególne kraje z różnym zaangażowaniem dopasowywały się do porozumienia. Arabia Saudyjska od maja tnie produkcję bardziej niż wymagają tego zasady porozumienia. Są też kraje, które dotychczas obniżały produkcję o mniej niż od nich oczekiwano – np. Irak, Nigeria oraz Kazachstan. Ze względu na te zaniedbania, OPEC+ wezwało te kraje do większych cięć w kolejnych miesiącach i rekompensaty wcześniejszych zaległości. Z tej przyczyny inwestorzy oczekują, że łączne cięcia produkcji od sierpnia nie będą wynosić 7,7 mln baryłek, lecz nawet nieco ponad 8 mln baryłek.



Tak czy inaczej, jutrzejsze spotkanie OPEC+ prawdopodobnie nie będzie przełomowe. Zasygnalizował to m.in. rosyjski minister energii, Aleksander Nowak, który powiedział, że nie zostały wysunięte żadne propozycje zmian w porozumieniu. O ile krótkoterminowo może ono wywołać jakieś ruchy cen ropy, to równie ważne – albo nawet ważniejsze – z cenotwórczego punktu widzenia mogą być dane dotyczące zapasów paliw w USA, które pojawią się dziś i jutro.