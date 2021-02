Kraska: jeśli wzrost zachorowań utrzyma się, trzeba będzie zrobić krok do tyłu

Jeżeli będzie dalej taka sytuacja i taki wzrost zakażeń koronawirusem, jaki w tej chwili obserwujemy, to trzeba będzie zrobić krok do tyłu - powiedział we wtorek wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Szef MZ Adam Niedzielski opublikował we wtorek na Twitterze wykres ilustrujący liczbę i dynamikę zakażeń koronawirusem. "Odwrócenie tendencji staje się faktem. Dzisiejszy wynik - 5178 nowych zakażeń - jest o ponad 1 tys. większy niż tydzień temu" - podkreślił.