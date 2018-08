Krasoń: wzrosty cen materiałów skutkują stratami firm budujących m.in. drogi

Wzrosty cen materiałów budowlanych skutkują stratami firm, które realizują duże projekty infrastrukturalne i drogowe – powiedział PAP analityk rynku nieruchomości Home Broker Marcin Krasoń. Jak dodał, deweloperzy w takiej sytuacji zwykle podnoszą ceny mieszkań.

Zobacz więcej fot. Marek Wiśniewski

Grupa PSB regularnie poddaje analizie ceny materiałów dla budownictwa. W lipcu rok do roku ceny wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Analiza ceny od stycznia do lipca 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku pokazuje, że w części grup towarowych zanotowano nawet spadki (m.in. oświetlenie i elektryka).



Jak przypomniał Krasoń, "że, ceny materiałów budowlanych idą w górę, deweloperzy mówią od kilku miesięcy". "Twarde rynkowe dane tylko to potwierdzają". "Gdyby wzrosty wynosiły 1 czy 2 procent, to nie byłoby o czym mówić, ale w niektórych grupach towarowych jest to 5-8 proc., a czasami nawet kilkanaście procent. Najbardziej w górę poszły stawki za płyty OSB, drewno, bo aż o jedną trzecią w ciągu roku" - zauważył ekspert.



Zdaniem Krasonia "w takiej sytuacji firma budowlana ma dwie możliwości". "Może wziąć skokowy wzrost cen na swoje barki, albo podnieść ceny. W przypadku budownictwa mieszkaniowego zwykle mamy do czynienia z podnoszeniem ceny. W ciągu roku średnie ceny mieszkań w największych polskich miastach wzrosły o ok. 8 procent" - podał ekspert.



"Jeżeli mamy do czynienia z firmą wykonującą duże projekty infrastrukturalne lub drogowe, to po podpisaniu kontraktu pole do manewrów cenowych jest niewielkie" - zauważył Krasoń.



Wzrost cen materiałów budowanych w takim przypadku "kończy się spadkiem zyskowności spółki, co ostatnio widzieliśmy na przykładzie firmy Polimex-Mostostal, która w pierwszym półroczu 2018 r. zanotowała stratę ok. 21 mln zł netto" - powiedział analityk rynku nieruchomości Home Broker.



Według danych Grupy PSB ceny w lipcu 2018 r., w stosunku do lipca 2017 r., wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Najbardziej zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 33,3 proc., a izolacje termiczne o 14,2 proc. Ceny w przypadku materiałów do budowy ścian i kominów wzrosły o 12,5 proc., a cementu i wapna o 3,7 proc., a chemia budowlana zdrożała o 1,6 proc. Minimalnie więcej trzeba zapłacić za materiały do dekoracji (0,3 proc.).



Ceny w okresie I-VII 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły już tylko w części grup towarowych. Zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 35,5 proc., a izolacje termiczne o 11,7 proc. Spadki cen zanotowano grupie dekoracje (o 0,2 proc), oraz w grupie oświetlenie i elektryka - 0,5 proc.