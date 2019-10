KRD: długi jednoosobowych firm wzrosły do 5,2 mld zł; najbardziej w handlu

Długi firm prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wzrosły od lipca tego roku o prawie 162 mln zł, do 5,2 mld zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Dodano, że największy wzrost zadłużenia odnotowano w handlu.

Jak wskazał PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki, prawie połowa mikroprzedsiębiorstw przyznaje, że przez opóźnienia w płatnościach nie może regulować swoich zobowiązań - w przypadku małych firm, czyli zatrudniających od 10 do 49 osób, z problemem tym zmaga się co trzecie przedsiębiorstwo. "Zatory płatnicze, w dużej mierze wywoływane są przez spółki prawa handlowego. Według naszych danych to właśnie one muszą oddać małym przedsiębiorcom 337 mln zł, co stanowi nieco ponad 41 proc. wszystkich należności jednoosobowych działalności gospodarczych" - zaznaczył.