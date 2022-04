KRD: dwa razy większy dług branży targów, spotkań i konferencji niż przed pandemią

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Firmy z branży targów, spotkań i konferencji mają 26,1 mln zł zaległości, to dwa razy więcej niż przed pandemią - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W ostatnich miesiącach sytuacja branży MICE poprawiła się, ale za wcześnie, by mówić o powrocie do normalności - ocenił prezes KRD Adam Łącki.

Przed pandemią, na koniec 2019 r., w bazie danych Krajowego Rejestru Długów widniały 374 firmy z sektora spotkań, imprez motywacyjnych, konferencji i targów (MICE), które miały 12,4 mln zł zaległości. Średni dług przypadający na jedno przedsiębiorstwo wynosił 33 tys. zł. Obecnie niezapłacone zobowiązania podwoiły się do 26,1 mln zł, średnia zaległość wzrosła do 62,1 tys. zł, a liczba dłużników do 434. Równocześnie o 15 proc. zwiększyła się grupa podmiotów, których konto obciążają niezapłacone zobowiązania.