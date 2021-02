Na początku lutego pojawiły się doniesienia, że władze Rosji planują zwiększyć wydatki aby zmniejszyć niezadowolenie społeczne. Wzrost cen ropy i słaby rubel zapewnią im finansowanie, twierdzą ekonomiści.

Wzrost ceny ropy o ponad 20 proc. w tym roku powoduje, że Rosja dostaje obecnie za baryłkę ropy w przeliczeniu najwięcej rubli od połowy 2019 roku. Utrzymanie się wysokiej ceny surowca może zapewnić dodatkowe 2,3 proc. PKB, czyli 33 mld USD, wyliczyli eksperci Sova Capital z Moskwy.

- Jest niezwykle ważne, aby stymulować gospodarkę i wydatki konsumentów wobec spadku dochodu rozporządzalnego w ubiegłym roku – powiedział Artem Zaigrin, główny ekonomista Sova Capital. – Bez dodatkowego finansowania jest ryzyko, że gospodarcze ożywienie wygaśnie – dodał.

Zwiększenie wydatków mogłoby pomóc Kremlowi także politycznie. Na początku lutego Reuters informował, powołując się na źródła rządowe, że władze Rosji rozważają nowy pakiet wydatków socjalnych wartości 500 mld rubli (6,7 mld USD) przed jesiennymi wyborami do Dumy. Inicjatywa Kremla miała nastąpić po tym, jak podczas niedawnych protestów dotyczących aresztowania opozycjonisty Aleksieja Nawalnego część ich uczestników wskazywała jako powód niezadowolenia także pogorszenie standardów życia oraz rosnącą przepaść między sytuacją finansową bogatych Rosjan a resztą społeczeństwa. Realny dochód spadł w ubiegłym roku w Rosji o 3,5 proc., a stopa bezrobocia po raz pierwszy od 2011 roku zbliżyła się do 6 proc.

Kurs ropy Brent rósł w ostatnim czasie nawet do 65,52 USD i był najwyższy od ok. roku. Obecnie spada o 1,45 proc. do 63 USD.