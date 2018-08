Kreml: Putin i Merkel za dokończeniem Nord Stream 2

Podczas spotkania w Mesebergu w Brandenburgii kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Rosji Władimir Putin poruszyli także sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2 - poinformował w sobotę późnym wieczorem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

"Podczas tego spotkania omówiono tak duże wspólne projekty jak Nord Stream 2" - powiedział Pieskow. Dodał, że Merkel i Putin negatywnie ocenili próby upolitycznienia tego projektu i zgodnie podkreślili, że powinien on zostać dokończony.



Pieskow poinformował, że Merkel i Putin omówili także sprawę możliwych amerykańskich sankcji przeciw firmom zaangażowanym w projekt Nord Stream 2.



"Ten projekt jest absolutnie komercyjny i konkurencyjny. Dlatego też konieczne jest podjęcie środków, aby chronić go przed możliwymi bezprawnymi atakami ze strony krajów trzecich" - powiedział rzecznik Kremla.



Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina. Przeciwne budowie gazociągu Nord Stream 2 są również Stany Zjednoczone.



Jak poinformował Pieskow, Putin i Merkel rozmawiali także o "perspektywie kontynuacji tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy".



Wypowiadając się jeszcze przed spotkaniem z szefową niemieckiego rządu, rosyjski przywódca nie wykluczył utrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę także po uruchomieniu Nord Stream 2. "Główną kwestią jest to, by ten tranzyt przez Ukrainę, który ma tradycję, odpowiadał wymaganiom ekonomicznym" - zaznaczył.



Dążąc do złagodzenia międzynarodowej krytyki Nord Stream 2, Niemcy domagają się, by Ukraina mogła nadal zarabiać na przesyłaniu gazu przez jej terytorium.



Putin i Merkel wyrazili zadowolenie ze współpracy gospodarczej Rosji i Niemiec. "Z satysfakcją odnotowano rosnącą dynamikę dwustronnej wymiany handlowej" - stwierdził Pieskow.



Kanclerz Niemiec i prezydent Rosji rozmawiali również o sprawach międzynarodowych, głównie konfliktach w Syrii i na Ukrainie.



"Oboje wyrazili żal, że realizacja porozumienia mińskiego w sprawie zakończenia kryzysu na Ukrainie utknęła w martwym punkcie" - stwierdził Pieskow.



Spotkanie Angeli Merkel z Władimirem Putinem w Mesebergu trwało ponad 3 godziny. Prezydent Rosji przybył do Niemiec z Austrii, gdzie był jednym z gości zaproszonych na ślub austriackiej minister spraw zagranicznych Karin Kneissl. Po spotkaniu z kanclerz Niemiec Putin odleciał do Rosji.