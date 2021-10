Kreml: Rosja zwiększy tranzyt gazu jeśli UE kupi więcej surowca

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że Rosja gotowa jest zwiększyć tranzyt gazu przez Ukrainę, jeśli Unia Europejska kupi większe ilości surowca na podstawie długoterminowego kontraktu, a Ukraina zaoferuje konkurencyjne warunki przesyłu.

"Po to, by transportować coś przez Ukrainę, trzeba, aby był jakiś nabywca tego czegoś, a są to właśnie nasi nabywcy w Europie" - powiedział Pieskow. Ocenił, że firmy europejskie mogą zawrzeć z Gazpromem "nową długoterminową umowę na większe ilości gazu, z uwzględnieniem rosnącego zapotrzebowania".