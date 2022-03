Kreml wzywa Rosjan, aby nie wykupywali towarów pierwszej potrzeby

Pieskow został zapytany o skomentowanie doniesień o błyskawicznym znikaniu z półek dóbr, co prowadzi do braków w sklepach w Rosji.

- Rosjanie absolutnie nie mają potrzeby biec do sklepów i wykupywać kaszy, cukru i papieru toaletowego – oświadczył rzecznik Kremla. – Zamieszenie dotyczące zaopatrzenia w sklepach spożywczych jest skrajnie emocjonalne – dodał.

Rosjanie reagują na szybki wzrost cen, który jest następstwem sankcji nałożonych na ich kraj za napaść na Ukrainę. Spowodowały one m.in. wstrzymanie importu dóbr. Drożeją jednak także dobra, których w Rosji nie powinno brakować, zwraca uwagę The Moscow Times. Choć jest ona eksporterem netto cukru, zdrożał on o ponad 15 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Pojawiły się doniesienia o brakach w wielu miastach. Pomimo zapewnień rządu, że cukru nie zabraknie i deklaracji powstrzymania się od kontroli cen Kreml już zakazał eksportu cukru oraz innych produktów rolniczych, przypomina The Moscow Times.