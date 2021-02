Kreml pozytywnie zareagował na niedawne zaproszenie do rozmowy, które Elon Musk skierował do prezydenta Rosji, Władimira Putina, donosi The Independent.

Musk zwrócił się do Putina z pytaniem na Twitterze, czy nie zechciałby porozmawiać z nim przez aplikację Clubhouse. W kolejnym wpisie po rosyjsku zaznaczył, że „byłby to wielki zaszczyt porozmawiać” z prezydentem Rosji.

Elon Musk, fot. Bloomberg

Podczas konferencji prasowej w poniedziałek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że propozycja szefa Tesli jest rozważana.

- Generalnie, to oczywiście bardzo interesująca propozycja, ale musimy zrozumieć, co oznacza, co jest proponowane – podkreślił.

Pieskow powiedział, że oferta Muska musi zostać najpierw sprawdzona i oceniona.

- Prezydent Putin nie korzysta osobiście z mediów społecznościowych, nie ma na nich kont – przypomniał.

The Independent zwraca uwagę, że nie jest jasne o czym Musk chce rozmawiać z Putinem. Przypomina, że nie jest to jedyna znana na świecie osoba, do której szef Tesli zwracał się z zaproszeniem do rozmowy w ostatnich dniach.