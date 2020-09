Krok w dobrą stronę

Allegro, czołowy krajowy reprezentant modnego na świecie sektora e-commerce, może ramię w ramię z CD Projektem jeszcze bardziej zmienić charakter WIG20, uważa Tomasz Hońdo, starszy ekonomista w Quercus TFI.

„Trudno na tym etapie szacować, ile doładnie wyniosłaby waga debiutanta w WIG20, ale z pewnością byłby to jeden z najcięższych komponentów w koszyku tego indeksu. Oznaczałoby to, że skład sektorowy WIG20 nagle przesunąłby się zdecydowanie w kierunku e-commerce oraz ogólnie szeroko pojętych technologii i »nowej ekonomii«. Flagowy indeks zbliżyłby się pod tym względem nie tylko do benchmarku rynków wschodzących (gdzie chiński potentat e-commerce Alibaba Group ma obecnie prawie 8 proc. udziału), ale nawet amerykańskiego S&P 500 (Amazon z wagą niespełna 5 proc.)” — uważa Tomasz Hońdo.