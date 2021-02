„Król obligacji” uważa, że bitcoin może być lepszym wyborem niż złoto

Jeffrey Gundlach od lat znany był jako zwolennik inwestowania w złoto. Szef DoubleLine Capital zasygnalizował, że tak obecnie nie uważa i być może lepszą inwestycją jest złoto.

Gundlach, nazywany „królem obligacji”, napisał na Twitterze, że choć od lat „byczo” oceniał perspektywy złota, a „niedźwiedzio” perspektywy dolara amerykańskiego, to obecnie wobec obu ma ocenę neutralną. Inwestor przyznał, że bitcoin może być beneficjentem stymulacji, w związku z dotychczasowym i przyszłym pompowaniem pieniędzy w system finansowy przez rządy i banki centralne.

- Nie wygląda, aby było nim złoto – napisał Gundlach na Twitterze.

Jeffrey Gundlach, fot. Bloomberg

Bitcoin, którego cena pobiła w czwartek rekord dochodząc do 52621 USD, zdrożał od początku roku o ok. 75 proc. Złoto staniało w tym samym okresie o ok. 6 proc.