Królowa, która musi spodobać się na nowo

Debiutuje nowa toyota yaris. Zadanie ma i łatwe — ze względu na dobrą opinię poprzedniczek, i trudne — bo jest zupełnie inna

Toyota yaris to jeden z najważniejszych modeli japońskiego koncernu w Europie. Jej historia zaczęła się od mocnego wejścia, a potem było tylko lepiej. Auto miało premierę w 1999 r. i od razu zdobyło tytuł Europejskiego Samochodu Roku (jako pierwsza toyota). Równie ciepło przyjmowane były kolejne wcielenia yarisa. W efekcie przez ponad 20 lat yaris znalazł sobie 3,5 mln właścicieli oraz zajął miejsce najlepiej sprzedającej się toyoty w Europie. W 2019 r. europejscy klienci kupili 224 tys. sztuk, co oznacza, że do yarisa należy prawie 8 proc. rynku aut miejskich (segment B). Niemal jedna czwarta wszystkich sprzedawanych toyot to yarisy.