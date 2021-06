Spekulanci z amerykańskich rynków akcji znów pompują kursy swoich ulubionych spółek generując w ten sposób straty funduszy hedgigowych obstawiających spadek cen ich akcji.

We wtorek akcje właściciela sieci kin AMC Entertainment Holdings drożały o 23 proc., a właściciela sieci sklepów z grami wideo GameStop zyskały 12 proc. Dla „krótkiej sprzedaży” oznacza to stratę na papierze 536 mln USD na pierwszej ze spółek i 312 mln USD na drugiej, podała firma analityczna S3 Partners.

fot. Bloomberg

Ihor Dusaniwsky, szef S3 Partners wskazał, że szalony wzrost wartości AMC i GameStop w tym roku, spowodowany działaniami spekulantów zwołujących się do pompowania kursów na internetowych forach inwestycyjnych, wygenerował już ok. 9,25 mld USD strat dla „krótkiej sprzedaży”.

Z danych S3 Partners wynika, że po ok. 20 proc. akcji AMC i GameStop dostępnych do handlu jest wykorzystane do „krótkiej sprzedaży”. Polega ona na pożyczeniu akcji i natychmiastowej ich sprzedaży w oczekiwaniu, że spadek kursu pozwoli na ich odkupienie po niższej cenie i zatrzymaniu różnicy jako zysku.