W opinii Krugmana, Fed jak najbardziej powinien rozpocząć proces zacieśniania polityki pieniężnej, podnosząc m.in. stopy procentowe, ale nie ma kryzysu związanego z inflacją, więc nie są konieczne nadmiernie agresywne decyzje.

Gospodarka jest mocno rozgrzana i zadaniem Fed jest ją trochę schłodzić – powiedział Krugman. Podkreślił przy tym, że podjęte rozwiązania nie powinny mieć charakteru terapii szokowej.

To nie jest kryzys. W tym momencie nie widzę jeszcze żadnych oznak, by inflacja zakorzeniła się trwale w gospodarce. Fed wciąż ma miejsce na przygotowanie miękkiego lądowania – ale musi w końcu je rozpocząć – stwierdził ekonomista. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o „miękkie lądowanie” nie ma na myśli dotarcia do punktu, w którym faktycznie trzeba wprowadzić gospodarkę w recesję, w celu obniżenia inflacji.