Kryptowaluty drożeją po stracie ponad 200 mld USD wartości w jeden dzień

Panika wywołana krachem stablecoina TerraUSD spowodowała przecenę Bitcoina, największej kryptowaluty, do wartości z grudnia 2020 roku, a także nawet 16 proc. spadek kursu drugiego pod względem kapitalizacji Ethereum. Analitycy uważają, że rynkowi kryptowalut szkodziła także niechęć inwestorów od aktywów technologicznych wyższego ryzyka spowodowana przez zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne.

W piątek rano rynek kryptowalut odrabia straty. Kurs Bitcoina rośnie o 12,4 proc. do 30367,19 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin spadał nawet do 25,4 tys. USD. Kurs Ethereum rośnie o 12,7 proc. do 2095,98 USD. W ciągu ostatnich 24 godzin spadał nawet do 1,7 tys. USD.