Jean-Sebastien Jacques, dyrektor generalny koncernu Rio Tinto odejdzie z firmy. To wynik krytyki jakiej stał się obiektem po zniszczeniu świętych miejsc Aborygenów przez górniczego giganta, donoszą serwisy CNN i BBC.

W maju 2020 r. największy na świecie koncern górniczy i czołowy wydobywca rudy żelaza zniszczył dwie starożytne jaskinie w Pilbarze w Zachodniej Australii. Firma kontynuowała wysadzanie obiektów w Juukan Gorge pomimo sprzeciwu aborygeńskich właścicieli.

Jaskinie uważane były za jedno z najważniejszych miejsc badań archeologicznych w Australii. Znaleziono dowody stałego ich zamieszkiwania przez ludzi sprzed 46 tys. lat.

Jacques pozostanie na stanowisku dyrektora generalnego do marca lub do czasu powołania następcy, w zależności od tego do czego wcześniej dojdzie. Koncern opuszczą też pod koniec roku inni dyrektorzy wyższego szczebla, w tym szefowie pionów górniczych rudy żelaza i relacji korporacyjnych.

Jacques kieruje koncernem Rio Tinto od 2016 r.

Szacuje się, że jaskinie skrywały około 8 mln ton wysokiej jakości rudy żelaza o wartości 132 mln USD.