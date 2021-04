Kryzys boleśniej dotknął brytyjskie gospodarstwa domowe niż we Francji czy Niemczech

Pandemia koronawirusa uderzyła w brytyjskie gospodarstwa domowe mocniej niż w ich odpowiedniki we Francji czy Niemczech. Jednak to nie tylko wpływ samej choroby, ale także sfinalizowanego z końcem 2020 r. brexitu, donosi Reuters.

Think tank Resolution Foundation szacuje, że aż 41 proc. gospodarstw domowych na Wyspach Brytyjskich w których co najmniej jedna osoba straciła pracę, odnotowało spadek dochodów o co najmniej 25 proc. To odsetek zdecydowanie wyższy niż nad Loarą, gdzie kształtuje się on na poziomie 20 proc. oraz w Niemczech, gdzie wyniósł on 28 proc.

Innym istotnym czynnikiem związanym z pogorszeniem się sytuacji, była znacznie wyższa, ponad dwukrotnie, niż za Kanałem La Manche skłonność do zadłużania się w trakcie pandemii przez gospodarstwa, których dochody zostały ograniczone. Nowe zobowiązania przeznaczane były przede wszystkim na pokrycie kosztów życia.

Szacunki think tanku wskazują również, że ponad 33 proc. brytyjskich gospodarstw zmniejszyło wydatki podczas gdy dla porównania we Francji i Niemczech było to odpowiednio 23 i 21 proc.

Oczekuje się, że prowadzony na masową skalę program szczepień przeciw Covid-19 pozwoli na szybsze zakończenie okresu spadku dochodów – jednak jak ocenia Maja Gustafsson, ekonomistka Resolution Foundation - podstawowa słabość finansów gospodarstw domowych na Wyspach gromadzi ryzyko na przyszłość.