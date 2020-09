Kryzys przypomniał, że najważniejszy jest człowiek

Ekonomiści od jakiegoś czasu zapowiadali, że czeka nas kryzys finansowy. Nikt się nie spodziewał, że jego źródłem będzie pandemia koronawirusa.

Połączenie tych czynników — załamania się gospodarki i realnego zagrożenia dla zdrowia publicznego — stawia przed biznesem nowe wyzwania. No właśnie — czy rzeczywiście nowe? Już dawno nie odczuliśmy tak dotkliwie, że gospodarka to system naczyń połączonych. Zadziałał efekt domina. Kryzys konkretnych branż doprowadził do problemów kolejne firmy. Patrząc jednak na tę sytuację w perspektywie wartości w biznesie, widzimy, że ta współzależność ma głębszy sens. „Jesteśmy od siebie zależni” może też oznaczać „potrzebujemy solidarności”. Postrzeganie zależności przez pryzmat nie konkurencji, lecz współpracy i odpowiedzialności za ludzi, którzy nas otaczają, nie jest przecież nowością w praktyce biznesowej. Być może nie stanowiło to dotąd palącej potrzeby, bo obawy o podstawowe wartości, takie jak zdrowie i życie, dawno nie były tak duże.