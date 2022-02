Krzywa rentowności USA najbardziej płaska od 1,5 roku

Perspektywa szybkiego wzrostu stóp procentowych spowodowała zwyżkę rentowności obligacji USA o krótkim terminie wykupu i największe wypłaszczenie krzywej rentowności od sierpnia 2020 roku, informuje Reuters.

W piątek spread miedzy rentownością obligacji 10-letnich USA i 2-letnich spadł poniżej 40 pkt. bazowych po raz pierwszy od 1,5 roku. W tym tygodniu rentowność „dziesięciolatek” wzrosła o 8 pkt. bazowych, a „dwulatek” aż o 30 pkt. bazowych. To skutek danych pokazujących większy niż oczekiwano wzrost inflacji w styczniu. Wyceny na rynku pieniężnym wskazują, że inwestorzy widzą 62 proc. prawdopodobieństwo podwyżki stóp o 50 pkt. bazowych w marcu i o łącznie 167 pkt. bazowych do końca roku. Oczekiwania te wzmocniła wypowiedź szefa Fed w St. Louis, Jamesa Bullarda, który ujawnił iż chciałby wzrostu stóp o 1 pkt. procentowy do lipca, czyli na kolejnych trzech posiedzeniach FOMC.