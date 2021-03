KSF: zwiększyło się ryzyko prawne związane z mieszkaniowymi kredytami walutowymi

Zwiększyło się ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych - ocenił w piątkowym komunikacie Komitet Stabilności Finansowej (KSF).

"W ocenie Komitetu zwiększyło się ryzyko prawne związane z portfelem mieszkaniowych kredytów walutowych. Ze względu na rosnącą liczbę umów objętych postępowaniem sądowym banki systematycznie zwiększają odpisy i rezerwy z tytułu ryzyka prawnego" - czytamy w komunikacie.

Według KSF istotny wpływ na dalsze kształtowanie się tych kosztów może mieć rozstrzygnięcie całego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego planowane na 13 kwietnia tego roku.

Dodano, że komitet zapoznał się z najnowszymi analizami dotyczącymi tego ryzyka oraz przebiegiem prac nad propozycją pozasądowych rozwiązań dotyczących kredytów walutowych i potwierdził potrzebę dalszego monitorowania sytuacji w tym zakresie.

Komitet ponownie uznał obniżającą się rentowność banków jako kolejne, istotne źródło ryzyka w polskim systemie finansowym.

W komunikacie podano, że komitet zapoznał się z podsumowaniem bieżących analiz w zakresie tendencji na krajowym rynku nieruchomości mieszkaniowych, które wskazują na dalszy wzrost aktywności.

"Jednocześnie istniejące nadwyżki kapitałowe oraz dobra sytuacja płynnościowa banków sprawiają, że brak jest barier dla prowadzenia akcji kredytowej po stronie podażowej. W ocenie komitetu ryzyko związane z rynkiem nieruchomości mieszkaniowych obniżyło się" - dodano w komunikacie.

Ponadto komitet zaakceptował efekty prac Grupy Roboczej ds. analizy sytuacji w sektorze banków spółdzielczych i sektorze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Grupa ta przygotowała projekty dokumentów zawierających propozycje możliwych do podjęcia działań w zakresie wsparcia stabilnego funkcjonowania sektorów banków spółdzielczych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Mając na względzie konieczność wsparcia stabilnego rozwoju tych sektorów oraz ryzyko systemowe związane ze słabością niektórych instytucji, komitet podjął uchwały w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne funkcjonowanie banków spółdzielczych i w sprawie działań wspierających stabilne funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. KSF podjął też uchwałę w sprawie stanowiska dotyczącego funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej.

Komitet zdecydował się też o skierowaniu pism do ministra rolnictwa w sprawie mechanizmu przyznawania dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na inwestycje i przedsięwzięcia związane z produkcją rolną i jej rozwojem, czyli tzw. kredytów preferencyjnych, oraz pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejścia do uznawania ujednoliconej oferty produktowej i usługowej w ramach zrzeszenia jako zmowy cenowej.

Komitet Stabilności Finansowej pełni funkcję organu właściwego w zakresie nadzoru makroostrożnościowego w Polsce. KSF jest organem kolegialnym, w którym reprezentowane są cztery główne instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego, tj. Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Nadzór makroostrożnościowy obejmuje identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka systemowego oraz działania mające na celu ograniczenie tego ryzyka poprzez zastosowanie instrumentów makroostrożnościowych.

Celem nadzoru makroostrożnościowego jest ograniczanie ryzyka systemowego, w szczególności poprzez wzmacnianie odporności systemu finansowego i w konsekwencji wspieranie długookresowego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego kraju.

