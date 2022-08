Kto najczęściej sponsoruje piłkarskie kluby? Analiza 5 europejskich lig

W swoim raporcie SportingPedia stworzyło listę głównych sponsorów koszulek wszystkich 98 klubów piłkarskich z 5 najlepszych lig europejskich na nadchodzący sezon 2022/2023. Analitycy podzielili firmy na 14 różnych grup w zależności od charakteru ich działalności.

Wśród najciekawszych wniosków jest fakt, że najwięcej, bo ponad 11 proc. sponsorów koszulek stanowią firmy trudniące się hazardem.

Podział sponsorów klubów piłkarskich ze względu na branże SportingPedia

Premier League: Najwięcej firm z branży hazardowej

Udział tych firm rośnie jeszcze bardziej gdy przyjrzymy się angielskiej Premier League. Lwia część drużyn, bo 40 proc. posiada na swoich koszulkach loga firm hazardowych.

Jak zauważa SpordingPedii, w przypadku Premier League to 8 drużyn, przy czym ta liczba może ulec zmianie, ponieważ Nottingham jeszcze nie ogłosiło umowy sponsorskiej. Co ciekawe, spośród wiodących branż, tylko firmy Food and Beverage unikają inwestycji na wyspach.

La Liga - tu rządzi “jedzenie i picie”

Sytuacja z goła odmienna panuje w Hiszpanii, gdzie najczęściej piłkarze biegają w koszulkach z reklamami firm branży Food and Beverage, które sponsorują 4 drużyny La Liga, co stanowi dokładnie 20% wszystkich umów sponsorskich.

Seria A z zakazem reklamowania hazardu

W przypadku umów sponsorskich zawieranych przez zespoły włoskiej Seria A, nie zobaczymy na nich żadnej firmy trudniącej się hazardem, ponieważ reklamowanie hazardu jest tam zabronione.

Najczęściej na koszulach pojawiają się loga firm zajmujących się handlem. Sponsorują one 4 zespoły, co stanowi 20 proc. wszystkich umów sponsorskich we włoskiej lidze.

Bundesliga - jak Niemcy to i samochody

Tutaj przoduje branża sprzedaży samochodów i ubezpieczeń, wstrzykując pieniądze do 3 klubów każdy, co stanowi około 17 proc. zespołów. Firmy ze wszystkich branż, z wyjątkiem hazardu, dekoracji wnętrz i energetyki, podpisały umowę sponsorską na koszulki z co najmniej 1 klubem piłkarskim Bundesligi - zauważa SportingPedi.

Ligue 1 bez gigantów branży Telecom

Ostatnią z lig przeanalizowanych przez zespoł SportingPedi jest francuska Ligue 1. W niej największy udział wśród sponsorów stanowią firmy zajmujące się biznesem Real Estate. Sponsorują 3 zespoły, co stanowi największy udział – 15 proc.

Co ciekawe, żadna firma komunikacyjna nie zdecydowała się sponsorować jednej z 20 grających w lidze drużyn. Spośród pięciu największych lig piłkarskich w Europie Francja jest jedyną, w której wśród sponsorów koszulek klubowych nie ma przedstawiciela gigantów Telecom.