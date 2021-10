Kto zyskuje, kto traci w światowej gospodarce

Polska należy do krajów o najwyższej dodatniej rewizji prognoz PKB w ostatnim półroczu. Jednocześnie źródłem zgrzytów w światowej gospodarce stały się gospodarki azjatyckie. Tak wynika z najnowszych prognoz MFW dla całej świata.

Publikacja najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest okazją, by spojrzeć na najważniejsze trendy rozwojowe w krótkim okresie z lotu ptaka – w ujęciu światowym. Wprawdzie prognozy MFW nie należą do najbardziej wiarygodnych na rynku, ale mają niewątpliwie najszerszy zasięg i dzięki temu pozwalają na ciekawe porównania międzynarodowe. MFW dwa razy do roku publikuje pięcioletnie prognozy dla wszystkich krajów świata. My skupiamy się na okresie 2020-2022.