Które działy firmy mogą zyskać po wejściu KSeF

Wprowadzenie nowych przepisów i obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur ma usprawnić procesy księgowe, ale wpłynie na pracę także m.in. logistyki i sprzedaży.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący do wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Ma poprawić komunikację pomiędzy podatnikami a administracją i uszczelnić system podatkowy. Od stycznia 2022 r. korzystanie z niego jest dobrowolne, natomiast od lipca 2024 r. KSeF stanie się dla firm obowiązkowy. Jak wskazują badania, obecnie 35 proc. polskich firm generuje wyłącznie faktury papierowe, a tylko 17 proc. korzysta już tylko z e-faktur.

Skutki wprowadzenia systemu odczują przede wszystkim działy księgowe i finansowe, ale nie tylko one. Zmiany nie ominą również innych segmentów firmy, mających kluczowe znaczenie w zarządzaniu.

– Faktury stanowią nieodłączny element funkcjonowania każdej firmy, przechodząc przez ręce nie tylko księgowych, lecz także pracowników z innych obszarów. Działy takie jak logistyka, obsługa klienta, sprzedaż oraz zarządzanie strategiczne również korzystają z informacji zawartych w tych dokumentach. Elektroniczne faktury otwierają drzwi do usprawnienia obowiązujących procesów, lepszej komunikacji oraz nowych możliwości analitycznych dla wszystkich działań firmy – komentuje Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych w Symfonii, firmie specjalizującej się w rozwiązaniach cyfrowych dla MŚP.

Kto odczuje zmiany

Według ekspertów nowe rozwiązania wpłyną pozytywnie na pracę działu logistyki, umożliwiając pracownikom szybki i bezproblemowy dostęp do dokumentów księgowych. W efekcie zapewni bardziej precyzyjną koordynację dostaw i usprawni zarządzanie zapasami. Specjaliści zakładają, że koszty administracyjne w firmach po wdrożeniu systemu mogą spaść nawet o 70 proc.

Na zmianach może zyskać również obsługa klienta. Natychmiastowy dostęp do faktur wpłynie na usprawnienie rozpatrywania reklamacji i zgłoszeń serwisowych. Kto jeszcze skorzysta na wdrożeniu KSeF? Działy sprzedaży, bo dzięki systemowi elektronicznych faktur przedstawiciele handlowi będą mieli dostęp do historii zamówień i płatności, co ułatwi podejmowanie decyzji biznesowych i prowadzenie negocjacji.

Implementacja systemu stanowi jednak wyzwanie dla wielu przedsiębiorstw - wymaga zaangażowania wszystkich obszarów firmy i przeszkolenia personelu.

Przejście na e-faktury zmniejszy koszty druku, dystrybucji oraz przechowywania drukowanych dokumentów księgowych, co pozytywnie wpłynie na wydatki operacyjne przedsiębiorstwa.

Można testować

Od końca czerwca na platformie ePUAP przedsiębiorcy mogą testować wzór faktury ustrukturyzowanej zgodnej z KSeF. Warto dodać, że od 1 września wprowadzona zostanie nowa, druga struktura faktury elektronicznej w ramach tego systemu. Składa się ona z trzech segmentów, które stanowią dane obowiązkowe, niezbędne i fakultatywne.

– Celem wprowadzenia nowego wzoru jest stworzenie uniwersalnego dokumentu, który zostanie zaakceptowany przez wszystkich podatników. Firmy, które obecnie korzystają z pierwszej wersji e-faktury, będą zobligowane dostosować się do nowych wymogów. Wprowadzenie tych zmian teraz pozwoli przedsiębiorstwom na właściwą implementację w systemach IT oraz pełne zrozumienie nowego wzoru – mówi Bogdan Zatorski.