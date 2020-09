Kuba Błaszczykowski inwestuje w apartamenty w wieżowcu ZŁOTA 44. Inwestorzy apartamentowca wspierają fundację piłkarza

Najwyższa w Unii Europejskiej mieszkalna wieża projektu światowej sławy architekta Daniela Libeskinda bezsprzecznie kojarzona jest z luksusem, najwyższej jakości wykończeniem wnętrz i wyjątkowymi udogodnieniami. Zdaniem ekspertów tego typu nieruchomość to doskonała alternatywa inwestycyjna. Podobnego zdania jest Kuba Błaszczykowski, reprezentant Polski w piłce nożnej, który zdecydował się na zakup trzech luksusowych apartamentów na ZŁOTEJ 44.

Inwestycja w luksus

Kuba Błaszczykowski ma na koncie ponad 100 występów w polskiej reprezentacji i zaliczany jest do grona najwybitniejszych piłkarzy na świecie. Swoją sportową karierę zaczynał w Wiśle Kraków, po czym odniósł liczne sukcesy w klubie Borussia Dortmund, z którym zdobył mistrzostwo Niemiec oraz Puchar Niemiec. Kuba Błaszczykowski znany jest ze swojej działalności charytatywnej. Jest założycielem działającej w Opolu fundacji „Ludzki Gest”, której celem statutowym jest pomoc dzieciom i młodym ludziom w potrzebie. Inwestorzy ZŁOTEJ 44, fundusz inwestycyjny zarządzany przez Amstar oraz BBI Development SA zdecydowali wesprzeć finansowo fundację Kuby Błaszczykowskiego. Symboliczny czek przekazany został na ręce piłkarza podczas finalizacji zakupu apartamentów.

Piłkarz za swoją aktywność wyróżniony został Medalem Świętego Brata Alberta i Orderem Uśmiechu. Poza szerokim spektrum działań charytatywnych Kuba Błaszczykowski aktywnie działa na polu biznesowym czego dowodem jest transakcja na Złotej.

„To dobry moment na zainwestowanie kapitału, a luksusowe nieruchomości to bezpieczna lokata. Historia pokazuje, że ten rynek charakteryzuje się dużą odpornością na kryzysy. Wartość takich nieruchomości wciąż rośnie, a ich ceny na rynku warszawskim są znacznie niższe niż w Berlinie. Rynek niemiecki znam dość dobrze. Jakość wykończenia wnętrz ZŁOTEJ 44 to najwyższy, światowy poziom porównywalny do znacznie droższych europejskich inwestycji. Dodatkowo cieszy mnie to, że apartamentowiec dysponuje bogatym zapleczem sportowym z między innymi wspaniałym basenem i profesjonalną siłownią” mówi Kuba Błaszczykowski.

Z widokiem na przyszłość

Apartamenty Kuby Błaszczykowskiego wykończono „pod klucz”. Zaprojektowane zostały przez renomowaną, londyńską pracownię architektoniczną Woods Bagot. Do wykończenia zastosowano najwyższej jakości naturalne materiały. Na podłogach znajdziemy ciemne, dębowe drewno, łazienki wykończono marmurami Carrara i Black Aziza. Kuchnie wyposażono w sprzęty Gaggenau. Unikatowe apartamenty usytuowane są na wysokich piętrach budynku, a z okien rozpościera się spektakularny widok na Pałac Kultury i Nauki, zielone Pole Mokotowskie i warszawskie Filtry. Przestronne, jasne wnętrza oferują wiele możliwości aranżacji.

ZŁOTA 44 sprzyja zdrowemu stylowi życia. Do dyspozycji nowego mieszkańca pozostaje wyjątkowe piętro biznesowo-rekreacyjno-sportowe. Części wspólne apartamentowca to przestrzeń o powierzchni 1800 m2 z basenem o imponującej długości 25 metrów. To także w pełni wyposażona siłownia i sala fitness, sauna sucha, łaźnia parowa i sala masażu. Każdy sportowiec z pewnością doceni nową jakość codziennych treningów. W przestrzeni wspólnej znajduje się także sala kinowa z symulatorem gry w golfa, strefa biznesowa z VIP lounge i salami konferencyjnymi. Dostępny jest także pokój zabaw dla dzieci i 400 m2 taras z całorocznym jacuzzi. Powietrze w apartamentowcu jest filtrowane za sprawą dedykowanych kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a woda jest dodatkowo uzdatniana. Trójszybowa fasada budynku o 20% zmniejsza zużycie energii i eliminuje hałas z zewnątrz. Każdy apartament wyposażony jest w system zdalnego zarządzania HMS, uchylne panele zapewniają dostęp powietrza z zewnątrz. Na wielopoziomowym parkingu znajdziemy stacje ładowania samochodów elektrycznych. W apartamentowcu dostępna jest piwniczka do przechowywania win. ZŁOTA 44 oferuje całodobową ochronę i opiekę konsjerża, a prywatność mieszkańców odgrywa tu kluczową rolę.

Kuba Błaszczykowski dołączy także do elitarnego klubu mieszkańców ZŁOTEJ 44 – Club 44.

„Wybór ZŁOTEJ 44 przez Jakuba Błaszczykowskiego to dla nas zaszczyt i dowód na to, że nasz apartamentowiec i oferowane w nim udogodnienia spotykają się z uznaniem wśród inwestorów. Ta transakcja potwierdza tezę ekspertów o niesłabnącym zainteresowaniu lokatą na rynku nieruchomości luksusowych” mówi Christopher Zeuner, Head of Europe Amstar.

Luksusowa nieruchomość w centralnej lokalizacji gwarantuje dostęp do rozwiniętej infrastruktury biznesowej, edukacyjnej, czy kulturalnej. Apartament może stanowić zabezpieczenie przyszłości dzieci, a bliskość najlepszych placówek szkolnych i uniwersyteckich może okazać się kluczowa dla ich edukacji.

Transakcja sprzedaży apartamentów przeprowadzona została przez Beatę Kołomyjską, doradcę ds. nieruchomości w biurze sprzedaży ZŁOTEJ 44. W apartamentowcu ZŁOTA 44 pozostało już mniej niż 15% apartamentów dostępnych w sprzedaży.

