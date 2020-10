Larry Kudlow, doradca ekonomiczny Białego Domu poinformował, że wbrew wcześniejszym obietnicom administracja Donalda Trumpa nie zamierza ujawniać przed wyborami prezydenckimi planu kolejnych zmian podatkowych.

Kudlow powiedział w telewizji Fox, że współpracownicy prezydenta prowadzą zaawansowane rozmowy dotyczące dalszych cięć podatków w przypadku reelekcji Donalda Trumpa. Przekonywał jednocześnie, że nie ma obecnie potrzeby ujawniania szczegółów.

Bloomberg przypomina, że na początku roku Kudlow obiecywał ujawnienie szczegółów planu kolejnych zmian podatkowych latem. Miało być to zobowiązanie wyborcze Trumpa. Prezydent wielokrotnie powtarzał, że chce przyjęcia kolejnych zmian podatkowych korzystnych dla klasy średniej oraz zachęcających firmy do sprowadzenia miejsc pracy z Chin do USA.

Kudlow powiedział w poniedziałek, że członkowie administracji pracują także nad planami dotyczącymi zmian w handlu, deregulacji oraz niezależności energetycznej.